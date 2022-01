Le chanteur de rock Meat Loaf, né Marvin Lee Aday, est mort jeudi à l'âge de 74 ans. Après des débuts dans le milieu de la comédie musicale, il a créé avec Jim Steinman l'un des albums les plus vendus au monde.

Meat Loaf, ici en 2011 lors d'un concert © AFP / Jörg Koch / dapd Pool / dpa / dpa Picture-Alliance

Il est l’un des chanteurs de rock cultes des années 70 et 80 : Meat Loaf est mort jeudi soir. C'est un message posté sur sa page Facebook qui l'a annoncé : "C'est le coeur brisé que nous annonçons que l'incomparable Meat Loaf est parti ce soir, sa femme Déborah à ses côtés (...). Ses filles Pearl et Amanda et des amis proches l'ont accompagné tout au long des dernières 24 heures", explique la publication.

Né à Dallas, au Texas, en 1947, Marvin Lee Aday était devenu Meat Loaf (littéralement "pain de viande" en français) dès le début de sa carrière - et a toujours donné plusieurs explications à son pseudonyme, la première étant que le surnom de "meat" lui avait été donné par son père, une autre évoquant son imposante carrure.

Son premier groupe, le "Meat Loaf Soul", connait un succès régional, mais c'est dans des comédies musicales qu'il se fait connaître auprès du grand public : il fait ses débuts, presque par hasard, dans le spectacle "Hair" au tout début des années 70, puis s'illustre surtout dans "The Rocky Horror Picture Show", d'abord sur scène en 1973, puis dans le film du même nom en 1975 (dans lequel il joue un plus petit rôle).

"Bat Out of Hell", un succès tardif mais incontesté

C’est pendant cette incursion dans le milieu de Broadway qu’il rencontre Jim Steinman, auteur de chansons. Ensemble, ils travaillent sur un projet autour de l’histoire de Peter Pan, d'abord imaginé comme une comédie musicale, qui donnera en 1977 le concept-album "Bat Out Of Hell". Un opéra rock hors format (certains titres font plus de 9 minutes) qui met deux ans et demi à voir le jour, et peu soutenu par sa propre maison de disques.

Les ventes de l'album ne décollent qu'un an plus tard, après un passage de Meat Loaf dans l'émission Saturday Night Live. Au fil du temps, "Bat Out Of Hell" devient l'un des albums les plus vendus de l'histoire, à plus de 43 millions d'exemplaires. Ironie du sort, le succès de l'album lui a permis d'être... lui même adapté en comédie musicale, mais 40 ans plus tard, en 2017.

Après plusieurs années creuses dans les années 80 (où il se fait renommer officiellement Michael Lee Aday à l’état civil), il fait un retour dans les années 90 avec "I’d do anything for love", extrait d'un album intitulé... "Bat Out Of Hell II" : après des années de disputes, Meat Loaf et Jim Steinman avaient repris leur coopération. La chanson lui rapporte un Grammy Award et une reconnaissance mondiale, et reste son plus grand succès à ce jour. Les deux artistes continuent à se disputer les droits de leurs oeuvres, allant jusqu'au procès en 2006.

Cinéma, politique et fin de carrière

En parallèle, il joue aussi au cinéma, notamment dans "Fight Club" de David Fincher en 1999, ou, de manière plus anecdotique, dans "Spice World" où il incarne le chauffeur des Spice Girls. Il faisait par ailleurs partie des rares artistes de rock américain à soutenir le camp républicain : en 2012, il s’était prononcé en faveur du candidat Mitt Romney qui était en campagne contre Barack Obama. L’album qui avait suivi, en 2016, était selon lui un album "explicite et politiquement incorrect", l’artiste disant "détester le politiquement incorrect".

Ces dernières années, Meat Loaf avait connu plusieurs problèmes de santé notamment aux cordes vocales. Il avait fait plusieurs malaises sur scène. En 2015, il avait repris les concerts, mais avait été à nouveau victime d’un malaise au Canada.