Chantier des Francos 2018 © Francofolies de la Rochelle

Le Chantier des Francos va avoir 20 ans et renouvelle l’expérience !

ALOÏSE SAUVAGE, SHELMI, FOÉ, BLOW, CATASTROPHE, HYACINTHE, MALIK DJOUDI, VOYOU, HOSHI, ADAM NAAS, NOUVELLE FRONTIERE, HERVÉ, JAUNE,THÉ VANILLE, DAMPA

Et, 20 ans que Le Chantier des Francos, grâce à son lieu d’accueil à La Rochelle, participe au développement des projets par, d'un côté, la formation et le perfectionnement scénique pour appréhender les spécificités du secteur et parfaire sa proposition artistique, de l’autre, un dispositif de promotion et de diffusion pour favoriser la visibilité et la circulation. A l'aune de cet anniversaire, nous avons questionné nos pratiques et nos savoirs en partageant une réflexion autour de l’émergence et de l’accompagnement avec les acteurs de la filière afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes et aux besoins des artistes et de leur entourage. Ces échanges ont donné lieu à trois parcours proposés aux artistes s’inscrivant dans le développement de leur évolution de carrière :

Le parcours « Artiste Révélation » : accompagnement intense et concentré sur un temps de 7 mois afin d’assurer une mise en lumière professionnelle, publique et médiatique : ALOISE SAUVAGE, SHELMI, FOÉ, BLOW, CATASTROPHE, HYACINTHE, ADAM NAAS, MALIK DJOUDI, VOYOU, HOSHI

Le parcours « Artiste Résident » : accompagnement progressif sur un temps de 2 ans pour travailler sur le répertoire, le live, la recherche de partenaires : THÉ VANILLE, JAUNE, HERVÉ, DAMPA, NOUVELLE FRONTIERE

Le parcours « Artiste Parrainé » : accompagnement sur mesure proposé à des artistes ayant déjà fait le Chantier des Francos dans le but de soutenir leur prochaine tournée.

