Une journée consacrée aux disquaires indépendants et aujourd'hui le plus grand événement international consacré à la musique enregistrée et au vinyle.

Disquaire Day © DR

Cette année encore, France Inter s’associe au Disquaire Day et offre à ses auditeurs une soirée concert présentée par Rebecca Manzoni avec au programme trois artistes de la scène musicale actuelle : William Z Villain, Clara Luciani et The Divine Comedy, en public et en direct du studio 105 de 20h à 22h, samedi 22 avril.

William Z Villain, Clara Luciani et The Divine Comedy © Disquaire Day 2017

Anciennement chanteuse pour le groupe La Femme, Nouvelle Vague ou le duo Hologram, c’est seule que Clara Luciani, jeune pousse de la scène du rock indépendant français, présente son premier EP Monstre d’amour.

C’est le grand retour de The Divine Comedy. Le nord-irlandais Neil Hannon, inspiré de David Bowie, Burt Bacharach ou encore Jacques Brel, remonte sur scène avec sa troupe. Après la sortie de leur dernier album Foreverland, le groupe revient avec ses chansons pop rock.

Avec sa guitare blanche trafiquée, William Z Villain présente son premier album éponyme et son univers musical, le blues, aux auditeurs de France Inter .

►►► Pour assister au concert : maisondelaradio.fr

Le Disquaire Day est le seul événement à rassembler l’ensemble des acteurs de la filière musicale.

Cette année encore des centaines de vinyles, productions françaises ou internationales, rééditions, nouveautés, raretés, éditions limitées, picture et coloured-discs seront proposés au public chez plus de 250 disquaires indépendants dans 90 villes en France mais aussi en Suisse, Belgique et Luxembourg.

Toute la journée, des centaines d'événements live, expositions, projections, rencontres, dédicaces, etc, seront organisés.

Disquaire Day © DR

Les Disquaires Day Nights (concerts de clôture) dont plusieurs à Paris et à Lyon auront également lieu dans de nombreuses villes un peu partout en France.

Culturel et populaire, le Disquaire Day/Record Store Day continue de s'imposer comme une journée internationale unique. Une journée durant laquelle les disquaires mettent à l'honneur, tant sur vinyl qu'en live, de jeunes artistes issus de toutes les scènes musicales actuelles, les artistes incontournables du moment, tout en restant fidèles aux artistes et albums cultes.