Rendez-vous pour une 10e édition anniversaire hors du temps entre Caen et la mer, entre château irréel et arbres centenaires au cœur de la Normandie.

L'ADN du festival Beauregard : allier l’intensité du live, la majesté de la nature, le confort et la fête, réunir tous les publics, partager toutes les émotions, découvrir toutes les musiques, bref créer une parenthèse enchantée.

C’est la 10e et forcément cela se fête dans l’esprit de Beauregard, convivial, familial, féérique, empreint d’émotions avec au programme 33 artistes qui composent une programmation tournée vers l’inédit avec :

DEPECHE MODE, MACKLEMORE, JACK WHITE, THE OFFSPRING, ORELSAN, MGMT, CHARLOTTE GAINSBOURG, NEKFEU, AT THE DRIVE IN, SIMPLE MINDS, PETIT BISCUIT, EDDY DE PRETTO, JULIEN CLERC, IBEYI, INUÏT, GIRLS IN HAWAII et bien d’autres.

Vendredi 6 juillet :

Ça commence fort avec JACK WHITE, véritable dieu vivant du rock et du live, ORELSAN, enfant du rap devenu artiste majeur qui revient sur ses terres, en passant par le duo de Brooklyn, MGMT.

Beauregard servira aussi d’écrin à la pop délicate et addictive de CHARLOTTE GAINSBOURG et à la pétillante HOLLYSIZ. Vous tomberez sous le charme british et l’âme vagabonde de L.A. SALAMI alors que la voix sensuelle et le groove planant, lumineux de J. BERNARDT ne pourront vous laisser indifférents. PETIT BISCUIT, prodige de l’électro vous fera planer dans les étoiles tandis que l’inclassable ovni berlinois BORIS BREJCHA vous embarquera dans une danse frénétique.

Samedi 7 juillet :

Les sales gosses californiens THE OFFSPRING partageront la soirée avec NEKFEU qui nous promet un show bouillant tout comme les fougueux BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB, les auteurs de tubes planétaires américains X AMBASSADORS et les quatre rockeurs britanniques de NOTHING BUT THIEVES.

JULIEN CLERC fêtera ses cinquante ans de carrière avant de laisse place à la new wave magique de SIMPLE MINDS.

CARPENTER BRUT nous plongera dans son univers de vidéoclub vintage et l’inclassable et brillant EDDY DE PRETTO fera aussi une apparition attendue. Un dernier groupe sera annoncé pour clôturer ce samedi tout feu tout flamme, restez vigilants !

Dimanche 8 juillet :

MACKLEMORE, le cador du hip-hop américain clôturera cette journée par une performance bigger than life. AT THE DRIVE IN enfileront à nouveau les gants et terrasseront tout !

Les frères BIGFLO & OLI et les jumelles d’IBEYI ainsi que le magicien extravagant à l’univers fantastique OSCAR AND THE WOLF ouvriront la scène au groupe alternatif de référence THE BREEDERS.

Le punk de PARQUET COURTS et la lumineuse, pop de INUÏT ne vous laisseront pas de glace.

Lundi 9 juillet :

Bouquet final de cette 10e édition anniversaire.

Plaisir de retrouver les caennais CONCRETE KNIVES pour la sortie de leur 2e album, le groupe GIRLS IN HAWAII, immense groupe de scène et enfin les mythiques DEPECHE MODE qui nous feront l’extraordinaire honneur de leur présence sur la scène Beauregard.

Le festival Beauregard pour vivre ensemble dans une bulle pop-rock aussi légère qu’intense, aussi lumineuse que festive, pour toucher les étoiles et applaudir les stars.

L’ensemble de la billetterie du festival est ouverte, rendez-vous sur www.festivalbeauregard.com et dans tous les réseaux de billetterie.