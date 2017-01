Le Festival Beauregard où la vie de château ! Placebo, Phoenix, Iggy Pop, Die Antwoord et Hubert Félix Thiéfaine... La programmation s'étoffe !

Festival Beauregard ©

La programmation sera comme à son habitude sous forte influence anglo-saxonne avec des découvertes et des artistes emblématiques voire mythiques !

La 9ème édition du festival Beauregard, au coeur de la Normandie, accueillera Placebo, Phoenix, Iggy Pop, Die Antwoord et Hubert Félix Thiéfaine !

Hubert Félix Thiéfaine © Festival Beauregard

Hubert Félix Thiefaine est un monument toujours en mouvement : toujours aussi vivant, vibrant, inventif et surprenant, il reste, après 17 albums et deux Victoires de la Musique en 2012, un enfant terrible dans le paysage musical français.

Après le triomphe de ses 2 concerts aussi inattendus que remarquables au Studio 104 de la Maison de la Radio fin 2015 (en réécoute ici) et au Zénith de Paris en novembre dernier pour lesquels il était accompagné de son groupe et d’un orchestre symphonique, HF Thiéfaine proposera cette somptueuse et détonante formation à Beauregard et promet de jouer ses incontournables tubes ainsi que des morceaux de son dernier bouleversant album Stratégie de l’Inespoir. Rendez-vous le dimanche 9 juillet 2017 pour un majestueux moment à la démesure de cet artiste hors norme. HF Thiéfaine et ses musiciens seront accompagnés pour cette occasion exceptionnelle par l’Orchestre de Normandie.

►►► Pour les distraits, petit récapitulatif des épisodes précédents :

Vendredi 7 juillet : PLACEBO

Samedi 8 juillet : PHOENIX et IGGY POP

Dimanche 9 juillet : DIE ANTWOORD et HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE

Premiers artistes © Festival Beauregard

L'ensemble de la programmation sera dévoilée le 1er mars.