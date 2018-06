Découvrez la dixième édition du festival, au château de Beauregard à Hérouville St-Clair

Festival Beauregard © LIBLIN

Né de la rencontre entre un cadre onirique, des concerts magnétiques et une ambiance fantastiquement joyeuse et insouciante, totalement zen et pourtant survoltée, Beauregard est un festival hybride.

En bientôt 10 éditions, le festival pop rock a bien grandi sans perdre son ADN : allier l’intensité du live, la majesté de la nature, le confort et la fête, réunir tous les publics, partager toutes les émotions, découvrir toutes les musiques, bref créer une parenthèse enchantée.

Une nouvelle fois, France Inter a choisi d’accompagner cette manifestation pour vivre au rythme des événement estivaux et s’installera au cœur du festival pour faire vivre à ses auditeurs cet événement incontournable.

Cette année c’est la fête donc...

Le festival Beauregard a composé une programmation à la hauteur de l’événement, avec en point d’orgue l’accomplissement d’un rêve de gosse qui nous semblait inaccessible. Le rêve devient réalité pour un événement sans précédent dans nos contrées…

DEPECHE MODE fera l’extraordinaire honneur de sa présence et vous n’aurez alors qu’une pensée : I just can’t get enough ! Enfin, comme John est encore un kid, il a gardé son âme de gosse, il prépare plein de surprises !

Quelques artistes accueillis à Beauregard : STING, LENNY KRAVITZ, PORTISHEAD, NICK CAVE, PLACEBO, FOALS, THE CHEMICAL BROTHERS, PJ HARVEY, IGGY POP, BECK, SCORPIONS, DISCLOSURE, ZZ TOP, BEIRUT, FLORENCE & THE MACHINE, DAMON ALBARN, MOTÖRHEAD…

Festival Beauregard / LIBLIN

Les artistes à ne pas manquer :

Vendredi

Deux frères encore pour ouvrir cette 10ème : Bafang c’est de l’énergie afro-rock pour débuter les festivités. Le duo caennais guitare- batterie a du punch et nous offre un voyage vers de lointains horizons.

Samedi

Les gagnants du tremplin John’s Session, The Baked Beans distilleront d’emblée leur folle énergie. Au programme un rock garage martelé à la spring reverb, clouté au tape delay et à la fuzz, des mélodies flirtant avec le psychédélique et la surf music.

Dimanche

Le franco-australien Malo’ à la voix hors du commun. Le caennais autodidacte, est en passe de marquer le paysage musical français grâce à ses chansons belles et fragiles teintées de pop anglo-saxonne. Et les groupes Parquet Courts et The Breeders à savourer...

PARQUET COURTS / Festival Beauregard

Lundi

Concrete Knives, Girls in Hawaii et bien d'autres !

GIRLS IN HAWAII / Festival Beauregard

Le festival Beauregard a la chance de séduire un public multiple : enfants, jeunes, familles, retraités s’y côtoient. Il n’est pas rare de voir 3 ou 4 générations d’une même famille s’y rendre ensemble, chacun découvrant les artistes que les autres écoutent et sont venus voir.

Source le festival Beauregard