Un été placé sous le signe de la musique, vivante et éclectique : rap, jazz, musique du monde, nouvelle scène française, labels indé, DJ set et concerts... Ouvrez grand les oreilles et laissez vous porter.

Le festival imaginaire © Getty

Les festivals, du lundi au jeudi à 21h

Les meilleurs moments des différents festivals soutenus par France Inter:

Des soirées présentées par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud

francofolies © Radio France / Nicolas Preschey

Les soirées musicales, du vendredi au dimanche à 21h

Le vendredi :

Des concerts exceptionnels, depuis le studio 104 de la maison de la Radio, pour mettre en avant la Nouvelle scène française.

Le samedi :

40 ans de rap - A travers un voyage sur presque un demi siècle, Eric et Quentin, hosts du Grand Urbain sur France Inter, accompagné de la voix de Juliette Fiévet de Légendes Urbaines sur RFI mettent en lumière les enjeux du rap au moyen d'archives, de témoignages et de scénettes radiophoniques, afin de raconter, mais aussi vivre les instants cruciaux de ce mouvement musical qui a déjà marqué l'histoire de la musique

Label : l'esprit indépendants - 9 portraits de labels indépendants français : Ed Banger, Born Bad, No Format...

Le dimanche :

Musique du monde et jazz - Le jazz et la World Music sont à l'honneur avec les meilleurs moments des festivals Jazz à Vienne ou Jazz in Marciac ainsi que les concerts "Double ou triple affiches", productions originales de France Inter

Des soirées présentées par Matthieu Conquet

Concert de Bernard Lavilliers dans le studio 104 © Radio France / Christophe Abramowitz

Very Good Trip : Bob Marley

Cet été, cap sur la Jamaïque avec Michka Assayas et Bob Marley. Près de 40 ans après sa mort, Bob Marley, considéré comme l’un des plus grands artistes de tous les temps, inspire toujours autant les chanteurs du monde entier. C’est punky reggae party tous les weekends !

Le festival imaginaire © Radio France

Pour ne manquer aucune de ces émission et faire le plein de musique pour vos vacances, mettez le podcast "Le festival imaginaire de France Inter" en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou via le fil RSS, ou sur Apple Podcast.

L'été sur France Inter