De passage à Paris, les légendes du hip-hop ukrainien TNMK, originaires de Kharkiv, démarrent jeudi une tournée européenne un peu spéciale : il s'agit de leurs premiers concerts depuis le début de l'invasion russe et les bénéfices seront reversés aux hôpitaux militaires du pays.

Fahot, le leader du groupe TNMK, l'un des groupes de hip-hop les plus célèbres d'Ukraine © AFP / Adrien Toffolet

Fahot semble impatient à quelques heures de son concert à Paris. Il est plein d'enthousiasme quand il parle, comme si sa vie d'artiste avec TNMK n'avait pas du se mettre en pause le 24 février dernier, quand la Russie a entamé son invasion de l'Ukraine. Cette légende du hip-hop ukrainien depuis les années 90 s'est retrouvée poussé par les circonstances à délaisser son micro pour un fusil mitrailleur et un gilet par balles. Les quelques concerts que son groupe donne en France, en Allemagne et en République Tchèque sont à la fois une bouffée d'oxygène temporaire et une occasion de montrer aux Européens pourquoi l'Ukraine se bat encore aujourd'hui.

Un goût de vie d'avant la guerre

Il a une casquette vissée sur la tête, comme il en a l'habitude, mais Oleg, alias Fahot, porte aussi un pantalon de camouflage et un t-shirt verdâtre qui laisse à penser que la guerre s'invite dans la tournée européenne qui commence. "Ce sont des vieilles affaires, j'avais déjà le pantalon il y a 20 ans quand j'ai commencé à faire mes premiers morceaux, c'est du streetwear hip-hop", raconte t-il amusé par la remarque.

Jeudi soir, le leader de TNMK n'aura pas sur scène son fusil mitrailleur et son gilet par balles, qu'il porte fièrement sur les photos qu'il poste sur les réseaux sociaux depuis février. Pour lui, comme pour les autres membres du groupe, ce concert est un moment particulièrement important : "Cette tournée, c'est la première étape vers un retour à ma vie d'artiste, après la guerre. Aujourd'hui, il n'y a pas de concerts en Ukraine, ce n'est pas le moment. Mais après la victoire, on pourra retransmettre aux ukrainiens nos bonnes vibrations."

Mobilisé pour l'effort de guerre

Impossible de reprendre une vie normale pour l'instant. "Chaque fois que je vais dans mon studio, je n'arrive pas à faire des chansons, je pense juste à la guerre", lâche t-il désabusé de ne plus pouvoir vivre sa vie d'avant. Comme beaucoup d'Ukrainiens, Fahot a été touché personnellement par le conflit : "Je suis allé à Kharkiv il y a deux semaines, dans le quartier de mon enfance. Tout est détruit. C'est impressionnant. C'est là où je suis né, où j'ai joué avec mes amis, où j'ai fait du vélo. J'ai été terrifié de voir ce que les Russes ont fait de ma Kharkiv."

"Je ne veux pas passer ma vie à me battre et à devoir tirer sur ces enfoirés", explique Oleg © Radio France / Adrien Toffolet

La réalité de la guerre, de toute façon, empêche les grands rassemblements en raison du risque de frappes russes. Sa réalité, son quotidien, c'est la participation à l'effort de guerre : "Avant la guerre, ma vie consistait à ne faire que de la musique, à écrire des chansons, à les jouer en concerts. Mais depuis, je dû apprendre à tirer, à pouvoir prodiguer des soins de premier secours. Je dois le faire pour moi, pour mon pays, pour ma culture."

Et il n'est pas le seul à le faire. Beaucoup d'artistes ukrainiens sont engagés dans le conflit d'une façon ou d'une autre, "car contrairement à ce que dit Poutine, ce n'est pas une guerre contre le nazisme, c'est un génocide, c'est une guerre pour détruire l'Ukraine, son économie, sa culture. Mais Les artistes, les musiciens font partie de l'économie et ils incarnent la culture. On n'a pas d'autre choix que celui de se mobiliser." Alors il participe à la logistique et va à la rencontre des soldats.

Mais il est prêt à aller plus loin s'il le faut. "Je n'ai pas encore été sur le front, en première ligne. Mais j'ai reçu l'entrainement pour", explique t-il avant d'avouer avec regret : "Je n'ai pas d'avenir si la Russie nous tue tous. Je dois pouvoir tuer des Russes s'il le faut. Si je ne le fais pas, c'est eux qui me tueront."

"Ne bradez pas l'Ukraine"

"Pour moi cette tournée est importante. Je ne veux pas passer ma vie à me battre et à devoir tirer sur ces enfoirés. Je veux faire de la musique, prendre un micro et voyager dans le monde. C'est ça que j'aime", assure t-il, impatient d'être au Café de la danse devant un public. "L'Ukraine n'est pas la Russie. Entendez-nous ! Ne bradez pas l'Ukraine, la culture ukrainienne ou des territoires à des enfoirés comme Poutine ! Je ne comprends pas comment Macron a pu dire quelque chose comme ça !" Une référence aux propos supposément tenus par Emmanuel Macron, rapportés par le président Volodymyr Zelensky, mais démentis par l'Elysée, qui laissaient entendre que le président français espérait des concessions territoriales de la part de Kiev.

"Cette guerre, ça fait 500 ans qu'elle dure entre ukrainiens et russes, de façon plus ou moins intense en fonction des périodes. Aujourd'hui, nous vivons un de ces pics de tension."

Cette histoire, il l'a d'ailleurs déjà racontée dans un morceau il y a quelques années, "Історія України за 5 Хвилин", qui raconte avec humour les récits qui ont construit le pays du Big Bang à aujourd'hui. Il tire même une grande fierté de l'avoir composé : "La télévision russe a diffusé le clip du morceau en le présentant comme un dessin animé nazi pour enfants", raconte-t-il avant d'éclater de rire, "c'est le plus beau compliment qu'ils pouvaient faire".