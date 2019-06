The Cure, Lana Del Rey, Twenty Øne Piløts, Lomepal, Patrick Bruel, Angèle, Christine and the Queens, -M-, Soprano, Damso, Shaka Ponk, Charlotte Gainsbourg, Le Fric, Les Cowboys Fringants, Tash Sultana, Dadju, Birkin Gainsbourg Le Symphonique, The Blaze...

Paléo Festival Nyon © Laurent Gillieron

Le Paléo Festival Nyon signe une programmation éclatante qui s’affranchit des frontières, entre têtes d’affiche et révélations percutantes. Les escales variées entre rock, hip-hop, électro, pop, chanson et métissages feront pulser toutes les envies lors de cette 44ème édition,

Paléo signe une programmation éclatante en mettant à l’honneur la légende new wave The Cure, qui fêtera plus de 40 ans de carrière, et l’icône américaine Lana Del Rey. Le duo pop-rock universel de tous les superlatifs Twenty Øne Piløts, les rockeurs survoltés Shaka Ponk et la bête de scène -M- feront parler chacun à leur manière leur force de frappe dans des shows hors norme. Au-delà des têtes d’affiches internationales, une talentueuse et effervescente nouvelle génération d’artistes explorera la langue française, qui revient plus que jamais en force, sous toutes ses formes.

Paléo Festival de Nyon / Nicolas Patault

Sur le versant hip-hop, le flow mélancolique de Lomepal, le phénomène Soprano, la plume crue de Damso ou encore la douceur R’n’B de Dadju feront vibrer la plaine de l’Asse. Odezenne brouillera les frontières de la poésie urbaine, tandis que Columbine ou le prodige local Makala mèneront une nouvelle lignée de rappeurs avec des beats massues et un groove moite. Les belges Caballero & JeanJass poseront leur flow made in Bruxelles et Sho Madjozi prouvera avec ses rythmes exaltés Tsonga que le hip-hop est universel.

Alors que Patrick Bruel, Stephan Eicher & Traktorkestar et HF Thiéfaine revisiteront leurs répertoires anthologiques, la relève est riche et audacieuse avec la flamboyante Christine and the Queens ou l’espiègle Angèle. Coup de projecteur également sur le spleen élégant de Bertrand Belin, la pop éclairée d’Hoshi ou celle sous perf’ électro de Thérapie Taxi. 2019 marque aussi l’édition où Jane Birkin sera réunie avec ses filles sur une même affiche. La muse de Serge lui rendra hommage avec Birkin Gainsbourg Le Symphonique et les voix singulières de Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon laisseront cours à une électro-pop éthérée et à un folk rock classieux.

Paléo Festival Nyon / Nicolas Patault

Les guitares n’en finiront pas de retentir avec la new wave fiévreuse de The Twilight Sad, adoubée par Robert Smith, le post-punk écorché de Rendez Vous ou le punk énervé des Irlandais Fontaines D.C. La veine DIY compte aussi de dignes représentants avec le rock débraillé de TH Da Freak et la déferlante garage Johnny Mafia.

Rolling Blackouts Coastal Fever viendra titiller la corde nostalgique avec sa patine indie nineties.

L’électro sonnera comme une invitation au voyage. Les perles sonores de Thylacine ou de Weval promettent un road-trip vibrant sans boussole. La French Touch sera à l’honneur avec la figure phare Etienne de Crécy, la mélancolie habitée de The Blaze ou l’électro pop luxuriante de Polo & Pan. Le manifeste tech de La Fraicheur ou le brûlot électronique de KOMPROMAT, formé du duo Vitalic et Rebeka Warrior, achèveront cette expédition aux saveurs complexes.

Paléo Festival Nyon / Nicolas Patault

Puis un festival de métissages, à l’instar de la fusion pop-rock et reggae de l’authentique Tash Sultana, de la cumbia afro-psyché de The Mauskovic Dance Band, de la diva du kuduro Pongo ou du crooner au timbre rugueux Jacob Banks. L’icône stambouliote Gaye Su Akyol distordra des hymnes folk turcs jusqu’au délire punk et Charlie Cunningham infusera son folk céleste de soleil andalou.

Côté humour, Vincent Kucholl et Vincent Veillon nous feront rire avec un sujet… bien de chez nous, avec Le Fric, un spectacle cher.

Le Village du Monde mettra à l’honneur l’exceptionnelle diversité culturelle et musicale du Québec, à commencer par les mélodies à fleur de peau de Coeur de Pirate et les sonorités inuites pop polaires d’Elisapie. La chanson francophone sera dignement représentée par l’emblématique mélodiste Robert Charlebois, Les Cowboys Fringants et leurs airs rock’n’roll tendance folk-country ou encore Les Trois Accords, grands artisans du calembour.

Paléo Festival Nyon / Eddy Mottaz

Le Québec prouve qu’il connaît la recette d’un folk chaleureux avec le bazar punk-rock piqueté de musiques traditionnelles de Bodh’aktan ou le grand écart Québec Louisiane proposé par Le Winston Band. Mais la palette est large pour dire toutes les richesses de la Belle Province, qu’il s’agisse de la pop lumineuse de Bears of Legend, du rap tout en franglais du groovy Loud ou de l’authentique Koriass. Inclassable, l’extravagant Hubert Lenoir défendra la glam attitude entre deux représentations du Cirque Alfonse, happening musical débridé, exubérant et festif. La troupe explorera les aspects les plus pittoresques du folklore québécois.

L’aventure prendra fin dimanche en feu d’artifice, après le concert classique sous forme de carte blanche donnée à l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Sous la direction de Joshua Weilerstein, il proposera un programme éclectique passant de Mozart à Mendelssohn.

Source Paléo Festival