Selon de nouveaux documents juridiques déposés ce jeudi devant le tribunal de Los Angeles, James Spears serait prêt à abandonner définitivement le rôle de tuteur qu'il exerce sur sa fille. La justice n'a cependant pas encore tranché sur sa situation.

Sur les réseaux sociaux et dans la rue (ici devant le tribunal de Los Angeles le 14 juillet 2021), les fans de Britney Spears se mobilisent pour la levée de sa tutelle. © AFP / Robyn Beck

Le mouvement #FreeBritney a-t-il gagné une bataille ? Depuis plus de 13 ans, la chanteuse Britney Spears est placée sous la tutelle de son père, qui contrôle ainsi l'intégralité de ses finances et une grande partie de sa vie personnelle. Selon des documents adressés à la justice américaine ce jeudi, cités par le New York Times, Jamie Spears se dit prêt à abandonner son rôle de tuteur et promet de travailler avec la cour pour assurer "une transition ordonnée vers un nouveau tuteur".

"Justice est faite pour Britney"

Ce revirement juridique était d'autant plus inattendu que Jamie Spears contestait la procédure engagée par sa fille pour se libérer de cette tutelle qu'elle jugeait "abusive". Dans le document publié par le New York Times, les avocats du père de la chanteuse américaine déclarent : "Il est hautement discutable qu'un changement de tuteur maintenant soit dans l'intérêt de Mme Spears. [...] Néanmoins, même si M. Spears est la cible d'attaques injustifiées, il ne pense pas qu'une bataille publique avec sa fille sur son rôle de tuteur soit dans le meilleur intérêt".

Ses avocats réfutent également les accusations de Britney Spears : "Si les gens étaient au courant de tous les faits de la vie personnelle de Mme Spears, pas seulement les hauts mais aussi les bas, tous les problèmes de santé mentale et d'addiction qui l'ont affectée, et tous les défis de la tutelle, ils feraient l'éloge de M. Spears pour le travail qu'il a fait, ils ne le vilipenderaient pas".

James Parnell Spears et son ex-compagne Lynne Spears, mère de Britney, le 13 mars 2011. © Getty / Bauer-Griffin

L'avocat de Britney Spears Mathew S. Rosengart s'est félicité de cette annonce dans un communiqué : "Nous sommes heureux que M. Spears et son avocate aient aujourd'hui admis dans un document juridique qu'il devait se retirer. Justice est faite pour Britney". Néanmoins, preuve que cette affaire est loin d'être terminée, il a tenu à ajouter qu'il allait "continuer [son] enquête vigoureuse sur le comportement de M. Spears, et d'autres qui, durant ces 13 années, récoltaient des millions de dollars des biens de sa fille".

L'issue d'une longue bataille ?

Depuis plusieurs années, la star de 39 ans se bat en coulisses contre cette tutelle, en invoquant l'emprise de son père sur ses finances et sa vie intime. C'est seulement en juin dernier qu'elle s'était exprimée devant un tribunal, se décrivant "traumatisée" et "déprimée". "Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit" avait lancée Britney durant l'audience qui s'est tenue le 23 juin dernier par visioconférence. Pendant une vingtaine de minutes, elle avait livré un témoignage empli de colère pour dénoncer les conséquences de cette tutelle, évoquant notamment les médicaments qu'elle devait prendre pour contrôler son comportement.

Suite à ces déclarations, le hashtag #FreeBritney, déjà très utilisé par ses fans depuis des années, a été massivement posté pour réclamer la levée immédiate de cette tutelle. Une nouvelle audience a été fixée le 29 septembre pour réexaminer le cas de la popstar américaine.