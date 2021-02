Légende du jazz, pionnier de l'utilisation d'instruments électroniques et du jazz fusion, le pianiste américain Chick Corea est mort mardi, des suites d'un cancer, à l'âge de 79 ans, a annoncé son entourage jeudi. Collaborateur des plus grands artistes de jazz, il a gagné 23 Grammy Awards.

Chick Corea, ici en 2020 lors de la cérémonie des Grammy Awards © AFP / Robyn Beck

Il est, avec Herbie Hancock et Keith Jarrett, l'une des légendes du piano jazz : Chick Corea est mort mardi à 79 ans, des suites d'une forme rare de cancer qui n'avait été "découverte que récemment". Son entourage l'a annoncé jeudi, sur la page Facebook officielle de l'artiste. Dans un message écrit avant sa mort, il avait affirmé : "Je veux remercier tous ceux qui, tout au long du voyage, ont aidé à faire briller les feux de la musique".

Originaire du Massachusetts, fils d'un trompettiste de jazz d'origine italienne fan de Charlie Parker, Armando Corea (de son vrai nom) avait appris le piano dès son plus jeune âge, et s'était également mis à la batterie à l'âge de 11 ans. C'est en arrivant à New York en 1959 qu'il fait réellement ses premiers pas dans l'univers du jazz. En 2019, il racontait que c'était en entendant Miles Davis et John Coltrane, respectivement à la trompette et au saxophone, interpréter "Les feuilles mortes" dans le mythique club de jazz Birdland, qu'il avait été convaincu de se lancer dans la musique.

Engagé auprès du saxophoniste Stan Getz, il commence à enregistrer ses premiers albums en 1960, et joue avec Miles Davis en 1968, à Baltimore, en remplacement d'Herbie Hancock. Ensemble, ils imaginent un jazz spontané, où chaque musicien donne sa propre interprétation du thème, et enregistrent plusieurs albums dont "Bitches Brew", album considéré comme l'un des premiers dans lesquels le jazz s'ouvre à d'autres styles musicaux. Son morceau "Spain", un an plus tard, devient un standard.

C'est en poursuivant ce mélange de genres que Chick Corea a donné naissance au jazz fusion, qui marie jazz et rock, funk, ou RnB. Il fonde notamment le groupe Return to Forever, un groupe qu'il n'a jamais lâché, derrière son piano électrique Fender Rhodes.

Au total, jusqu'en 2019, il a gagné 23 Grammy Awards et a marqué profondément l'histoire de ce genre musical. "Ma mission a toujours été d'apporter la joie de créer partout où je le pouvais, et d'avoir fait cela avec tous les artistes que j'admire tellement aura été la richesse de ma vie", disait-il également dans le message publié après sa mort.