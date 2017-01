Découvrez toute la programmation !

Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2017 ©

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuellève le voile sur la programmation d’une édition toujours plus riche et surprenante !

Cette année Bourges accueillera la venue inédite de la Comédie-Française avec sa pièce Comme une pierre qui…, deux journées inédites de hip-hop dans une nouvelle salle, de nouveaux spectacles pour enfants, une correspondance exceptionnelle entre Musique et Littérature au Palais Jacques Cœur, la création originale Mes Hommes autour de Barbara dirigée par le pianiste Alexandre Tharaud, un spectacle unique de musique classique dans sa Cathédrale Saint-Etienne ou encore des pérégrinations culturelles proposées pour (re)découvrir ses plus beaux monuments… Plus que jamais, avec plus de 500 artistes et événements programmés dans toute la ville, le festival s’illustre par sa diversité et sa richesse artistique.

La programmation de cette nouvelle édition défend plus que jamais les valeurs phares du festival que sont la découverte, la création et l’ouverture artistique et culturelle. Avec plus de 10 anciens iNOUïS à l’affiche dont la dernière sensation Fishbach mais aussi Fakear, Petit Biscuit, Aladin 135, Frànçois & The Atlas Mountains, Grèn Sémé, Molécule, Laura Cahen ou encore Lior Shoov, le Printemps prouve s’il en était besoin sa volonté de promouvoir les talents émergents.

Mais la découverte c’est aussi toutes les surprises que réserve la programmation des 22 Est et 22 Ouest avec l’électro rock de Carpenter Brut ou Rebeka Warrior, la pop psyché de Part Company, le rock Indé de PWR BTTM ou The Moonlandingz mais aussi Tim Dup en ouverture du concert de Renaud, Safia Nolin, Cléa Vincent, The Pirouettes, Warhaus, Parcels, Agar Agar, Her, Barbagallo, Cameron Avery… Fort de cette richesse artistique, le Printemps demeure parmi les plus grands festivals de découverte européen.

Au registre des têtes d’affiche, le programme sera fastueux. Renaud qui ouvrira cette 41è édition au W, Placebo viendra fêter ses 20 ans de carrière et rejouer tous ses plus grands titres, Jain célébrera une année explosive, Camille réservera au Printemps la première date de sa tournée pour présenter son nouvel album qui ne sortira qu’en juin tandis que Soprano assurera la clôture du festival le dimanche.

►►► Quelques événements à ne pas manquer sur cette édition 2017 :

La venue exceptionnelle de la Comédie-Française qui proposera sa pièce Comme une pierre qui… d’après le livre de Greil Marcus, Like a Rolling Stone, Bob Dylan à la croisée des chemins . Une première pour cette grande et belle institution que de se produire dans le cadre d’un festival dédié aux musiques actuelles.

qui proposera sa pièce d’après le livre de . Une première pour cette grande et belle institution que de se produire dans le cadre d’un festival dédié aux musiques actuelles. La Halle au Blé, la nouvelle salle investie par le Printemps, qui accueillera les deux soirées Hip Hop du mercredi et du jeudi. On y retrouvera la relève de la scène rap ( Demi Portion, Lorenzo, SCH, Roméo Elvis, Deen Burbigo, Shay, TSR Crew… ) aux côtés de Disiz la Peste le mercredi soir et Kery James le jeudi soir.

) aux côtés de le mercredi soir et le jeudi soir. Des moments rares attendus au Palais Jacques Cœur avec une collection de rencontres autour de la musique et des lettres. On y retrouvera ceux qui ont marqué l’actualité littéraire des derniers mois accompagnés ou non d’artistes musiciens : Magyd Cherfi, Gaël Faye, Virginie Despentes et Zëro, La Grande Sophie et Delphine de Vigan ou encore Les Garçons Manqués le spectacle de Nicolas Rey et Mathieu Saïkaly.

avec une collection de rencontres autour de la musique et des lettres. On y retrouvera ceux qui ont marqué l’actualité littéraire des derniers mois accompagnés ou non d’artistes musiciens : ou encore le spectacle de Mes Hommes, la création originale du Printemps autour de Barbara dirigée par le pianiste Alexandre Tharaud et arrangée par Albin de la Simone. On vous réserve la surprise des participants à ce bel hommage… Promis on revient vite !

la création originale du autour de dirigée par le pianiste et arrangée par On vous réserve la surprise des participants à ce bel hommage… Promis on revient vite ! Le retour du Printemps à la Cathédrale avec un concert classique exceptionnel de Camille et Julie Berthollet le vendredi 21 avril.

à la avec un concert classique exceptionnel de le vendredi 21 avril. La programmation de deux spectacles pour enfants à la nouvelle Ecole du Cirque de Bourges : M le méchant le vendredi 21 avril et Rio, Clap, Clap, Clap le samedi 22 avril.

: le vendredi 21 avril et le samedi 22 avril. Toutes les collaborations artistiques du Printemps avec les acteurs culturels de sa ville et son territoire : les 10 ans du label Born Bad en collaboration avec le Nadir, les Instants Musicaux avec le Conservatoire de Musique, le programme culturel et patrimonial Vivre Bourges et dans les grands lieux touristiques de Bourges, l’exposition de l’ Ecole Nationale des Beaux-Arts au Château d’Eau …

avec les acteurs culturels de sa ville et son territoire : les 10 ans du label en collaboration avec avec le le programme culturel et patrimonial et dans les grands lieux touristiques de Bourges, l’exposition de l’ … Une offre de PASS toujours plus complète avec surtout le PASS WEEK-END (nouveau venu et champion de la précédente édition regroupant la Happy Friday et la Rock’N’Beat) et Le PASS HIP-HOP (pour les deux soirées du mercredi et du jeudi à la Halle au Blé). Les iNOUïS ne sont pas en reste avec des offres groupées sur ces concerts permettant de découvrir tous ces nouveaux artistes pour 5€ seulement.

►►► Les prochains rendez-vous à noter pour tout savoir de l’édition 2017 du Printemps :

Avant la mi-février nous vous dirons tout sur les artistes participants à la création Mes Hommes … Restez à l’affût !

… Restez à l’affût ! Et comme pour tout bon Printemps, la nouvelle sélection très attendue des iNOUïS sera dévoilée le 2 mars !

sera dévoilée le 2 mars ! Fin mars, la programmation complète du Printemps dans la Ville et des scènes gratuites extérieures avec la promesse de quelques surprises de taille.

L'intégralité de la programmation sur le site et la page Facebook du Printemps de Bourges. A suivre aussi sur Tweeter et Instagram !