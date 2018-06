Un festival en perpétuel mouvement...

Charlotte Gainsbourg, Orelsan, Véronique Sanson, Laurent Garnier, Damso, Eddy de Pretto, Ibeyi, Amelie Lens, Lomepal, Jeanne Added, Brigitte, Juliette Armanet, Polo&Pan, Therapie Taxi, Clara Luciani, Feu! Chatterton ...

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel ou le souhait de surprendre et d’innover toujours plus !

Cette année encore, France Inter accompagne Le Printemps de Bourges, un des plus grands rendez-vous musical, et s'installe mardi 24 et vendredi 27 avril au cœur de l’événement, en compagnie de Didier Varrod, pour deux soirées exceptionnelles :

Mardi 24 avril : concerts de Catherine Ringer et de Véronique Sanson

Vendredi 27 avril : émission Foule sentimentale de Didier Varrod

Le premier festival de la saison 2018 dévoile une programmation riche qui illustre les valeurs artistiques et culturelles fondamentales qui l’animent depuis ses débuts : création, découverte et émergence. Ce seront aussi plusieurs nouveautés et innovations qui seront proposées au public, une immersion dans le monde culturel et musical de demain et le souhait d’imprimer un sens à cette odyssée culturelle unique en son genre.

Du 24 au 29 avril ce seront plus de 500 artistes qui se produiront sur les scènes du Printemps de Bourges et du Printemps dans la ville.

Parmi les nouvelles innovations du Printemps, le vœu d’enrichir ses contenus auprès de ses différents publics tout en mettant en lumière le sens de ce rendez-vous musical et culturel unique en son genre depuis 1977. Avec notamment, « Exclamation ! », une prise de parole singulière censée se distinguer des autres et qui doit rester à l’esprit.

La thématique des femmes s’est imposée pour cette édition 2018 avec le souhait d’interroger l’interaction forte qui s’exprime entre la musique et l’expression féminine : ses combats, ses oppressions, ses clichés, ses défis, ses victoires, ses regards sur le monde. La musique est une bande son de toutes les aventures et expressions humaines, celles des femmes occupent une place centrale dans nos réflexions actuelles… Et à l’instar de cette thématique le festival a tenu à ouvrir son édition avec un plateau 100% féminin qui donnera le ton d’une programmation visant à l’équilibre des genres.

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveau talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient aujourd’hui sur plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire les perles rares. Ce réseau unique, piloté par Réseau Printemps, offre depuis 32 ans, la possibilité aux jeunes artistes en rock, chanson, hip hop et électro de se faire repérer par les professionnels et de rencontrer son public !

Chaque année ce sont près de 3500 artistes qui s’y inscrivent et seulement une trentaine d’entre eux se produisent au Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Et l’aventure des iNOUIS ne s’arrête pas là, elle se poursuit au-delà du Printemps de Bourges avec la participation des artistes à différents festivals prestigieux français et internationaux, avec le soutien à la professionnalisation via des formations et résidences et la Tournée des iNOUïS dans 6 grandes villes de France à l’automne.

Les jeunes artistes ne pourraient trouver meilleur tremplin, plus belle vitrine, une véritable action de repérage et d’accompagnement des jeunes artistes..

Ils ont fait partis des iNOUïS

Eddy de Pretto / Lysistrata / Ash Kidd / Gauvain Sers / Rilès / Petit Biscuit / Nusky & Vaati / Fishbach / Grand Blanc / Radio Elvis / La Fine Équipe / Hyphen Hyphen / Thylacine / Fakear / Feu! Chatterton / FAUVE / Cats on Trees / Skip The Use / François and The Atlas Mountains / Christine & The Queens / Concrete Knives / Chinese Man / Gojira / Anaïs / Juliette / Jeanne Cheral...

FEMMES ! Elles donnent de la voix. Une exposition visuelle et sonore de la Documentation de Radio France, en collaboration avec la Sacem

La Documentation de Radio France en collaboration avec la Sacem, avec la complicité de Brigitte, marraines de l’exposition, vous invite à suivre un parcours chronologique sans frontières autour de figures féminines, ni muses ni soumises. Auteures, compositrices, interprètes des XXe et XXIe siècles, aventurières, irrévérencieuses, atypiques, engagées, elles ont marqué la chanson, le blues, la pop, le rock, le hip hop, la soul, le jazz, le reggae ou encore l’électro.

On peut voter, ça y est, c'est fait / A travail égal, c'est pas parfait / Mais on peut gérer la monnaie qu'on gagne / No mariage forcé, c'est plus le bagne / Ça va trop mal, on divorce / Accès à la science, à la force / On peut même dîner seule au café/ Et contrôler notre fertilité mais... / Attention! ça va pas stagner/ y'a des forces qui peuvent nous rapetisser / Refaire de nous une chair à bébé / Des humains tronqués de moindre qualité (…)

Vieux Rodéo – Rita Mitsouko (La femme trombone 2002)

Dans l’ombre - qui connait Anna Marly compositrice du Chant des partisans ? - ou dans la lumière, elles sont nombreuses celles qui ont donné et donnent aujourd'hui encore de la voix, exprimant par leurs mots et leurs notes leur quotidien, leur soif d’égalité et d’émancipation, affirmant leur personnalité d’artistes et de femmes libres.

Fil conducteur de l’exposition, des dates clés retracent l’histoire de l’évolution des droits des femmes.

Nina Simone, l'artiste afro-américaine, symbole de l’engagement féministe et de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, dont on fête cette année le 60ème anniversaire du premier album Little Girl Blue, affirmait en 1969 que le talent n’est pas affaire de sexe ou de couleur de peau :

In the whole world you know / There are billion boys and girls / Who are young, gifted and black / And that’s a fact !

Dans le monde entier, vous savez / Il y a des milliards de garçons et de filles / Qui sont jeunes, doués et noirs, / Et c’est un fait !

Nina Simone - To be young, gifted and black (1969)

► Tous les jours, de 11h à 22h à la Maison Printemps, Place Séraucourt