Depuis plus de 40 ans, Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel produit des créations originales et pluridisciplinaires, fait découvrir au public des artistes très variés et participe activement à l’émergence de nouveaux talents.

Le printemps de Bourges © Jean Philippe Robin

Terre d’ouverture et de découverte, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel propose pendant 6 jours aux festivaliers de sortir des sentiers battus grâce à une programmation audacieuse qui met en lumière tout le spectre des musiques actuelles, sans distinction de genre afin de s’adresser au plus grand nombre.

Suite au succès de “Hallelujah“, création hommage à Leonard Cohen par Avalanche Quartet à la Cathédrale de Bourges, le Printemps revient en 2019 avec pas moins de 3 nouvelles créations originales et inédites, à la croisée des genres et des disciplines artistiques.

►►► Les artistes annoncés :

PAUL KALKBRENNER – H.F THIEFAINE – RODRIGO Y GABRIELA - ZAZIE – MAITRE GIMS – BEIRUT - THERAPIE TAXI - AYA NAKAMURA – BOULEVARD DES AIRS - JEANNE ADDED - CHARLIE WINSTON – KOMPROMAT (VITALIC & REBEKA WARRIOR) - ETIENNE DE CRECY LIVE – GAETAN ROUSSEL - SAM PAGANINI - THYLACINE – SALUT C’EST COOL – OFENBACH - HOSHI – CATS ON TREES - VLADIMIR CAUCHEMAR… - VALD - COLUMBINE – ALPHA WANN - GRINGE – GEORGIO – PLK - L’ORDRE DU PERIPH – R.K - TESSA B…

Le printemps de Bourges / Jean Philippe Robin

Avec plus de 70% des artistes du festival qui se produisent à l’occasion de leur premier album, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel fait la part belle à l’émergence de nouveaux talents, notamment en accueillant les iNOUïS, le plus important dispositif de découverte de jeunes talents en France.

Depuis 34 ans, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel ont révélé les plus grands artistes de la scène française.

Le plus important dispositif national de repérage et sélection de jeunes artistes.

Des jeunes talents détectés dans toute la France, mais aussi au Québec, en Belgique et en Suisse, à qui sont offerts un accompagnement professionnel, des participations à des festivals parmi les plus prestigieux ainsi qu’une tournée des grandes salles en France et en Europe. Pilotés par l’association Réseau Printemps, c’est le cœur battant du festival, un premier aperçu des grands noms de la musique de demain.

Pour mieux marquer son empreinte originale, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel propose depuis plusieurs années deux cycles éditoriaux. Les “Exclamations !” qui mettent l’accent sur des questions sociétales contemporaines et interrogeront cette année le thème « Européens ! » et “RDV Demain !”, véritable voyage d’anticipation dans le futur de la musique et de la création. Nouveau venu du festival : les “DIY !” (Do It Yourself), deux jours de master class à destination des jeunes artistes afin de leur offrir des outils et connaissances à même d’assurer leur structuration professionnelle et leur autonomisation.

Le printemps de Bourges / Jean Philippe Robin

Très impliqué dans la vie culturelle et sociale de son territoire, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel a mis en place quatre actions ambitieuses à destination des jeunes :

Les Classes Chanson , qui plongent les élèves de primaire dans le monde de l’écriture et de la composition.

, qui plongent les élèves de primaire dans le monde de l’écriture et de la composition. Le Printemps des Collégiens , qui invite les chorales à explorer des répertoires thématiques de chansons.

, qui invite les chorales à explorer des répertoires thématiques de chansons. Lycéens-Reporters , qui offre l’opportunité à plusieurs classes de s’initier au monde du journalisme en leur ouvrant toutes les portes du festival.

, qui offre l’opportunité à plusieurs classes de s’initier au monde du journalisme en leur ouvrant toutes les portes du festival. Et les Classes Préparatoires du Conservatoire, durant lesquelles des iNOUïS ou des artistes découverts par Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel viennent enrichir les formations diplômantes de l’école.

