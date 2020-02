Le festival ouvre sa 44è édition en célébrant tous les genres musicaux avec plus de 150 artistes dans sa programmation officielle et 500 artistes dans toute la ville.

Le Printemps de Bourges © Edition 2020

Catherine Ringer, -M-, Izïa, Roméo Elvis, Alain Souchon ou encore Tryo et Oboy ont annoncé leur venue au Festival Le Printemps de Bourges pour l’édition 2020 du mythique festival, célèbre pour inviter des artistes connus mais aussi des jeunes talents en devenir.

France Inter accompagne, cette année encore, le Printemps de Bourges, premier grand rendez-vous musical à ouvrir la saison des festivals, à la programmation de « folie » où se côtoient les plus grands artistes et les scènes émergentes.

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel confirme sa démarche de mise en valeur de la création artistique à travers 5 productions exceptionnelles :

Sandra Nkaké Victor Solf Lou Doillon Malik Djoudi et Emily Jane White / revisitent l'album Dummy de Portishead au Printemps de Bourges

Portishead et son premier album culte Dummy (25 ans cette année) sont revisités par Lou Doillon, Victor Solf (moitié du regretté duo Her), Sandra Nkaké, Malik Djoudi, Emily Jane White et l’orchestre Orage , dirigé par la jeune cheffe d’orchestre Uèle Lamore . A la direction musicale, le français Yan Wagner se charge également des arrangements organiques et électroniques.

Une création originale convoquant le rappeur Disiz et le producteur électro Boston Bun célébrera, lors d'une date unique, « La Rencontre » entre deux univers musicaux mais aussi deux générations d'artistes.

Prince est magnifié par Jeanne Added, seule au corps à corps avec le Kid de Minneapolis, toutes époques confondues pour un piano-voix intitulé I feel for you.

Tracy de Sá, Songe et Oré, trois anciennes artistes iNOUïS, s'emparent du glorieux répertoire de Boris Vian, né cent ans plus tôt, meilleure courroie de transmission possible vers les jeunes générations.

Rap Souterraine, collectif évanescent de cinq rappeuses dont il s'agit de la première représentation live, rappelle que le rap est aussi une histoire de femmes. Cinq parcours atypiques réunis par l'équipe de passionnés de La Souterraine.

Sans oublier Yael Naim (spectacle piano, voix et huit chœurs), Christophe Miossec & Michel Cloup Duo (réunis grâce au roman À la ligne de Joseph Ponthus), le back2back techno inédit La Fraîcheur / Overland et tous les artistes qui ont choisi Bourges pour présenter leurs spectacles en avant-première !

Ce Printemps 2020 est aussi celui de ses rendez-vous immanquables :

M / Paul Bourdrel

Les soirées Rap2dayZ à la Halle au Blé et leur vitalité rafraîchissante avec un large coup de projecteur sur les nouvelles sensations Zola, Heuss L’Enfoiré, Lujipeka (leader du combo Columbine ), 47 TER, Mister V, Josman, Tsew The Kid, Jok’Air, Oboy et Larry

Les soirées Rap2dayZ à la Halle au Blé et leur vitalité rafraîchissante avec un large coup de projecteur sur les nouvelles sensations Zola, Heuss L'Enfoiré, Lujipeka (leader du combo Columbine), 47 TER, Mister V, Josman, Tsew The Kid, Jok'Air, Oboy et Larry

Les grandes liesses musicales du W, de -M- à Alain Souchon, du répertoire des Rita Mitsouko célébré par Catherine Ringer, à l'Impératrice, de Calypso Rose à Tryo qui célébreront tous deux leurs anniversaires ici à Bourges, jusqu'à la chanson urbaine et RnB de Matt Pokora et de la (très) jeune Eva.

Rita Mitsouko / Jean-Baptiste Mondino

C’est également la venue de Rufus Wainwright, pour une date unique en France, l’accueil de Brigitte Fontaine pour ses 80 printemps et sa dernière tournée, la voix magnétique de la marocaine Meryem Aboulouafa, la liberté artistique de la multi-percussionniste parisienne Lucie Antunes et la musique folk psychédélique de la canadienne Dana Gavanski.

Rufus Wainwright / V. Tony Hauser

►►► Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel est aussi le premier festival consacré aux artistes émergents avec l’avant-garde des iNOUïS 2020 du Printemps de Bourges Crédit Mutuel.

Pétillante, espiègle mais aussi éminemment sensible, cette sélection brouille une nouvelle fois les pistes. En 2020 plus encore, les artistes ne s’embarrassent plus des codes, ils n’élèvent aucune chapelle, car elles n’ont définitivement plus lieu d’être. Si les projets sélectionnés sont tous singuliers voire irrévérencieux, ils usent tous d’un langage musical hybride.

Les catégories retenues cette année font écho à cette hybridation : Rock Pop, Electro Pop, Chanson Pop, Urban Pop et Hip Pop… Cette génération a tout écouté et revendique ainsi une culture « pop » au sens originel du terme : populaire, universelle, fédératrice

Pour l'Urban Pop, c'est Clay and Friends, Merryn Jean, Ndobo-Emma, Oordaya, Sally, Yellowstraps et Yn qui ont été choisis. Pour la catégorie Rock Pop : Bandit Bandit, Fyrs, Johnnie Carwash, La Battue, Parade et Stuffed foxes. Et pour la sélection Chanson Pop : Baptiste Ventadour, Baron .E, Claustinto, Francoeur, P.R2B, Terrier et The Doug