Le premier rendez-vous du printemps 2021 !

Printemps de Bourges © Antoine Monegier du Sorbier

Plus que jamais, le Printemps annoncera la renaissance des festivals !

Depuis de longs mois, les équipes du Printemps de Bourges Crédit Mutuel sont à pied d’œuvre. Avec un objectif prioritaire : garantir le plus beau des festivals pour sa 45ème édition du 4 au 9 mai 2021.

Partageant l’espoir d’un retour à la normale d’ici l’été mais conscient de l’incertitude sanitaire qui sévit toujours, le premier festival de la saison prend ses responsabilités et met toutes les chances de son côté : en annulant ses concerts grands formats reportés de l’édition 2020 et en donnant rendez-vous le 9 février pour l’annonce d’une nouvelle programmation ambitieuse et évolutive en fonction de la situation.

A l’unisson des autres festivals et des acteurs culturels, le Printemps est convaincu que la crise sanitaire que nous affrontons trouvera bientôt ses solutions.

Décider maintenant pour donner aux artistes le temps de créer et préparer leur retour sur scène à l’occasion d’un Printemps plus que jamais essentiel. Donner une feuille de route aux équipes de production qui ne peuvent agir dans l’incertitude. Enfin, décider en toute responsabilité pour offrir la meilleure garantie à tous, spectateurs, partenaires, prestataires, fournisseurs, restaurateurs, artisans, de revivre leur festival.

La direction du Printemps de Bourges Crédit Mutuel prend donc ses responsabilités en élaborant un nouveau format de festival ambitieux, sûr et compatible avec toutes les situations possibles et toutes les exigences sanitaires requises. Un format qui s’affranchit de paris trop incertains et du risque de nouvelles déceptions. Un festival enrichi de propositions artistiques originales auxquelles participent déjà les plus grands artistes avec l’enthousiasme d’une renaissance enfin en vue. Une programmation dans toutes les salles de la ville, en format assis et modulable en fonction de la situation sanitaire.

Le Printemps de Bourges / Matthieu Foucher

► Par conséquent, sont annulés dès aujourd’hui les concerts reportés de l’édition 2020 au W, le plus grand format de salle du festival. Les détenteurs de billets pourront se faire rembourser au plus vite avec le concours de nos revendeurs (avant le 30 avril 2021).

► Les autres spectacles reportés en 2021 sont maintenus : les créations originales "Glory Dummy", célébration du premier album de Portishead à la Cathédrale Saint-Etienne et "I feel for you" Hommage à Prince par Jeanne Added à la Salle du Duc Jean, le concert de Ayo à l’Abbaye de Noirlac et les deux soirées Rap2dayZ dédiées à la scène rap actuelle.

► Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel vous donne rendez-vous le mardi 9 février pour dévoiler la nouvelle programmation de sa 45ème édition, surprenante et passionnément vouée à la création, à la découverte et à l'émergence.