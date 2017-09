Un prix qui a pour vocation de s’inscrire dans la durée et a pour ambition de donner un grand coup de projecteur sur les artistes et les labels émergents !

le Prix des Indés 2017 - affiche © SPPF

Le Prix des Indés, créé en 2016, par des producteurs indépendants de la SPPF qui ont pour objectif commun de mettre en avant la vitalité et la diversité de la production musicale indépendante en France, de promouvoir la production de jeunes talents et de fédérer autour de valeurs communes propres à l’ensemble de la filière musicale indépendante, s'adresse à tous les producteurs indépendants français.

Il vise à rappeler l'importance primordiale des labels indépendants dans l'industrie musicale française et internationale. A l'origine de 80% de la production musicale française, ils sont le reflet de son dynamisme créatif, de sa capacité à se réinventer hors des formats, des modes et des frontières, en développant des artistes et projets à dimension internationale bénéficiant d'un fort potentiel à l'export.

Lors de la soirée qui se déroulera à La Cigale, le 16 octobre 2017, 9 catégories de Prix des Indés seront remis.

Présidé par Didier Varrod, le jury composé de 10 représentants de la distribution physique et numérique en décernera 6 : prix de l'album 2017, prix de l'album révélation 2017, prix du vidéo-clip 2017, prix de l'album audacieux 2017, prix du petit label 2017, et, nouveauté de cette seconde édition, prix du live 2017 dont les nommés seront annoncés le 14/09 à 17h30 (conférence de presse).

Les 3 autres catégories mettront en lumière le titre le plus streamé et le prix de l'album à l'export, tous deux basés sur des données quantitatives certifiées et enfin le prix du Jury, dont les lauréats seront révélés lors de la cérémonie du 16/10

Autre nouveauté dans Le Prix des Indés 2017, la soirée sera ouverte au public ; ouverture de la billetterie le 15 septembre 2017

Prix de l'album

VIANNEY - Vianney - Tôt ou Tard

FRANÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS - Solide Mirage - Domino Recording

CAMILLE - Ouï - Balulalo

Prix de l'album révélation

FISHBACH - À ta merci - Les Disques Entreprise

LOMEPAL - Flip - Pineale Prod Grand Musique Management

POLO et PAN - Caravelle - Hamburger records

Prix de l'album audacieux

GROUPE DOUEH et CHEVEU - Dakla-Sahara-Session - Born Bad Records

KRISMENN - Nom gustumin deus an denvalihenn - World Village

JACQUES - A lot of Jacques + Dans la radio - Pain Surprises

Prix du petit label

Born Bad Records

InFiné

Microqlima

Prix du vidéoclip

CASSIUS - Go up - Ed Banger Records

THE BLAZE - Territory - Animal 63/Believe

LOMEPAL - Pommade - Pineale Prod Grand Musique Management

Prix du Live

RONE - Création musicale à la Philarmonie de Paris le 14/01/17 - InFiné

DEPARDIEU chante Barbara - Bouffes du Nord le 02/2017 - Because Music

M-LAMOMALI - salle Pleyel juin 2017 - Labo M

GEORGIO - la tournée 2017 - Panenka Music

Les lauréats du Prix Spécial du Jury, Prix du Titre le plus streamé ainsi que le Prix de l’Album Export, seront dévoilés lors de la cérémonie du 16 octobre 2017.

Le Prix des Indés est le 1er Prix exclusivement dédié à la musique indépendante.

Créé en 2016 par des producteurs désireux de fédérer autour de valeurs communes propres à l’ensemble de la filière indépendante, le Prix des Indés s’adresse à tous les producteurs indépendants français.

A l’origine de 80% de la production musicale française, ils sont le reflet de sa diversité, de son dynamisme créatif, de sa capacité à se réinventer hors des formats, des modes et des frontières, en développant des artistes et projets à dimension internationale et fort potentiel à l’export.

Le Prix des Indés est également le 1er Prix dont le jury est constitué d’acteurs de la distribution physique et numérique et le 1er Prix à avoir instauré un Prix du Titre le plus streamé et un Prix de l’Album Export. Le Prix des Indés a pour objectif de mettre en lumière l’apport essentiel des producteurs indépendants dans le paysage musical français et international.