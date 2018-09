Pour la sortie de son trentième album solo, "Blood Red Roses", Rod Stewart revient sur son passé et son parcours dans un entretien exclusif.

"J'ai compris que j'avais un talent vocal avec le groupe de Jeff Beck" explique le chanteur qui était encore sur scène cet été. © AFP / Michael loccisano

Sur ce dernier disque, il y a une chanson où vous semblez parler à vos enfants...

Il y a en effet une chanson sur l'album qui s'appelle "Didn't I", un titre qui interpelle les parents sur les dangers de la drogue dans la jeunesse - C'est gonflé de la part d'une rock star n'est ce pas ?! Je ne peux plus écrire des chansons comme "Hot Legs" ou "Stay with me" ou "Do Ya Think I Am Sexy"... J'ai écrit ça quand j'avais 20-30 ans, je ne peux plus écrire ce genre de titre. Je dois écrire sur des sujets pour les gens de mon âge ou un peu plus jeune.

Quand avez-vous réalisé que vous aviez un réel talent de chanteur ?

J'ai compris que j'avais un talent vocal avec le groupe de Jeff Beck. C'est là que ma voix est née. Jeff est un grand guitariste et il laisse beaucoup d'espace pour les chanteurs. C'est lui m'a permis de découvrir que j'avais un vrai don pour le chant vers la fin des années 60.

Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand le Punk a débarqué en Angleterre ?

Le punk, c'était génial ! Ça nous a mis un coup de pied au cul ! À moi, à Elton John et à Bowie... À nous tous ! C'était super ! Bon cela dit, hier j'ai vu une photo de Johnny Rotten... Tu l'as vu ? (Il chuchote) Il est énoooorme ! Il m'a fait vraiment rire. Je me suis dit : "Comment sa Majesté est-elle tombée si bas ?!!!" (rires)

Comment avez-vous entamé le virage disco ?

Dans ce cas-là, j'ai sauté dans la voiture en marche. Il y avait les Bee Gees avec "Saturday Night Fever", les Stones venaient de faire "Miss You" et je me suis dit : "Allez hop, j'y vais". J'ai fait "Do Ya Think I Am Sexy" et je suis très content de l'avoir fait car aujourd'hui, tout le monde aime cette chanson. Quand je l'ai fait, ça ressemblait à une grosse boulette. Je me suis fait massacrer par la presse parce que c'était un disque de disco. Mais je l'aime aujourd'hui... Les Jonas Brothers ont en même fait une récente reprise.

Vous connaissiez Johnny Hallyday ?

Johnny Hallyday me manque. Je le voyais souvent à Los Angeles. Un de mes musiciens travaillait avec lui. C'est triste de savoir qu'il est parti. C'est une grande perte pour les Français. J'ai regardé les funérailles, c'était exceptionnel !