Les auditeurs sont invités à venir célébrer le studio 105 de la Maison de la radio où se sont produits nombre d’artistes internationaux.



France Inter et Fip proposent 3 soirées spéciales pour revenir sur l’histoire de ce lieu mythique qui a accueilli de célèbres émissions, comme les Black Sessions de Bernard Lenoir pendant près de 20 ans, les Live à Fip, etc.

►►► Fip

Dimanche 9 décembre, 20h à 22h : Un dernier 105 pour la route

Avec le chanteur, conteur et parolier Thomas Fersen, la voix cristalline sud-africaine de Nakhane, Anna Chedid, mieux connue sous le pseudonyme Nach, la chanteuse et guitariste Keren Ann, les pianistes Ray Lema et Laurent de Wilde accompagnés du saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango, la charismatique Sandra Nkaké & la compositrice et batteuse Anne Pacéo, le chanteur à l’influence jamaïcaine Camille Bazbaz et pour finir en beauté ce Live à Fip, les songes électroniques de Rone.



►►► France Inter

Lundi 10 décembre, 21h à 23h : « Caresses et bises à l’œil » / Hommage aux Black Session

Soirée présentée par Michka Assayas avec Anna Calvi et Dominique A. La soirée sera enrichie d’archives sonores des Black Sessions afin de revenir sur les 20 ans d’une émission mythique portée par Bernard Lenoir.



Mardi 11 décembre, 20h à 23h : Inventaire avant travaux

Soirée présentée par Didier Varrod et Rebecca Manzoni avec les lives de Lomepal, Eddy de Pretto, le duo Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, Gaëtan Roussel, Lou Doillon

