Chaque jour, l'invité de Charline Roux dans "Haute Fidélité" établit un Top 5 de chansons. Le chef étoilé Philippe Etchebest aime écouter de la musique lorsqu'il cuisine. Balade, rock et opéra, une sélection éclectique.

Quelles sont les chansons à écouter dans sa cuisine ? © Getty / PeopleImages

"Under Pressure" | Queen ft. David Bowie

"Parce qu'il y a beaucoup de pression en cuisine, cette pression qui est là, qui nous anime et dont on a besoin. Elle nous fait avancer cette pression.

C'est une chanson que j'ai jouée avec mes potes pendant un concert et qu'on a repris pendant le confinement pour dire aux gens :

Maintenez la pression. Faites attention à vous. Faites attention aux autres.

C'était un message à faire passer aussi pendant cette période qui était extrêmement difficile."

"La mamma morta" | Maria Callas

"Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude d'écouter. Mais la cuisine, c'est d'abord des émotions. Et cette chanson, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait monter les larmes. À un moment donné, Maria Callas monte en puissance et à chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons tellement c'est fort.

Je crois que la musique, c'est comme la cuisine. C'est un ressenti et des émotions fortes qui montent. C'est pour ça que je voulais associer cette chanson à la cuisine. C'est de la haute voltige, de l'orfèvrerie, on est vraiment dans du très haut de gamme avec Maria Callas."

"The Long And Winding Road" | The Beatles

"Une chanson que j'adore particulièrement. Elle est reposante. Elle donne aussi le ton sur le fait que notre métier est un long chemin. C'est un long apprentissage. On apprend tous les jours, tout au long de notre vie.

Et puis cette chanson, c'est plein de souvenirs aussi. C'est le dernier album des Beatles Let It Be. Et je suis un grand fan des Beatles."

"Les cornichons" | Nino Ferrer

"Ce morceau a un côté rigolo, avec beaucoup d'entrain. On parle de nourriture, on parle de produits. Il y a un côté très ludique, très entraînant, que j'aime beaucoup dans cette chanson, que j'aime bien écouter en cuisine.

Cornichons et macarons, voilà, on contrebalance l'acidité avec du sucre ou alors on contrebalance la sucrosité avec de l'acidité. C'est comme on veut."

"Antisocial" | Trust

"J'ai joué ce morceau avec mon groupe, sur ma chaîne YouTube, avec comme chanteur Kad Merad, et on avait invité Nono, le guitariste de Trust, à nous accompagner. C'était magnifique. L'idée est partie de ce qu'il se passe actuellement et on a détourné la chanson pour s'amuser entre nous sur Distanciation sociale. En fait, c'est devenu :

Distance sociale, tu perds ton sang froid.

On s'est vraiment amusés à trouver des paroles qui correspondaient à l'actualité. Ce morceau, ça me rappelle aussi ma jeunesse, les années 80, les boums de troisième...

En cuisine, ça remue, il faut de l'énergie, ça bouge bien, c'est du bon rock. J'adorais."

Aller loin