Lee Fields © Sesse Lind

Artiste majeur des années 70, auteur de 45T de légende, redécouvert dans les années 90, Lee Field est la référence de la soul-funk contemporaine.

Avec son groupe the Expressions, Lee Field surnommé Little JB impose sa musique avec une énergie rare pour celui qui a déjà plus de 40 ans de carrière.

Sa tournée de 2018 commencera sur la scène de l'Olympia à Paris le 27 janvier et s'arrêtera à Selestat, Angers, Besançon, Lyon, Istres, POitiers, Orléans, Saint Malo, Brest...

