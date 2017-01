Après une tournée mondiale, Lee Fields revient entouré de son live band The Expressions sur le devant de la scène française.

Lee Fields © Sesse Lind

Depuis la fin des années 60, Lee Fields a été en tournée avec les plus grands noms de la soul et du RnB comme Kool and the Gang, Little Royal, O.V. Wright, Darrell Banks, Sammy Gordon and the Hip-Huggers.

Élevé au son du blues avec son père et le Gospel avec sa mère, Lee Fields a toujours la même énergie sur scène et est animé d'une ardeur à la hauteur de sa performance vocale. Témoin et acteur vivant de l’âge d’or de la soul, Lee Fields, surnommé Little J.B, a sorti plus de 15 albums en 45 ans de carrière. Géant de la Great Black Music et après plus de trente ans dans l'ombre de James Brown, Lee Fields est enfin sorti de l'ombre en 2002.

C’est l’une des plus belles voix soul du moment. Lee Fields vient de sortir un album intitulé 'Special Night', « nuit spéciale » en français. C'est la prescription de 'Pop & Co' !

Rebecca Manzoni, 1er décembre 2016

Rendez-vous est pris avec le soulman nostalgique qui présentera quelques uns de ses nouveaux titres, vendredi 3 février, à l'Elysée Montmartre.

I hope people take a good listen to it and find the magic.

Lee Fields