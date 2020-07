Clin d'oeil à son émission de Canal + qui est ensuite devenue un podcast, monsieur Poulpe, spécialiste en la matière nous offre son top 5 des chansons pour faire crac-crac.

Le top 5 de M. Poulpe © Getty

Childish Gambino - Redbone

"Tout ce qui suit est assez rock, finalement, mais je pense que le hip-hop est un univers de baise aussi. Et donc, en numéro 1, c'est un truc assez hypnotique, une espèce de ritournelle qui force à baiser, qui donne envie de brancher les ventilateurs et de faire l'amour tout l'été dessus. C'est le morceau de Childish Gambino, Red Bone, qui est super et qui pue le cul"

She Wants Revenge - Tear you apart

"Je ne l'ai pas mise en numéro 1, mais elle est quand même vraiment incroyable. C'est vraiment pas connu. C'est un groupe qui n'a fait qu'un seul album qui s'appelle She Wants Revenge et le morceau s'appelle Tear you apart. Donc c'est du rock indus. Il y a une basse qui est vraiment hypnotique à mort et qui est tellement cul. Ça suinte le fion. Cette chanson, c'est du cul un peu sale. Là, il y a moyen d'attacher le partenaire ou la partenaire. On est sur du crachat, on est sur du cul moite."

Ann Sorel - L’amour à plusieurs

"Je propose un truc français parce qu'il faut quand même un tube français. J'avais vachement hésité avec Herbert Léonard, ce morceau qui est dégueulasse quand on écoute vraiment les paroles : Pour le plaisir. Mais je propose un Ann Sorel L'amour à plusieurs. C'est hyper beau, c'est une ode à la partouze. La musique est géniale. C'est une super chanson pour faire crac-crac. On n'est pas obligé d'être plus de deux. On peut évidemment. Ça a été écrit pour minimum 8 personnes. Mais on peut s'affranchir des règles et faire l'amour que à deux sur cette chanson, mais elle est trop belle."

Foreigner - Waiting for a girl like you

"C'est pour les premiers date où on montre qu'on fait un peu des blagues, mais qu'on est là aussi quand même pour baiser. Sur le refrain, on peut jouer un peu le strip-tease. C'est intéressant pour ensuite laisser percevoir un membre raidi ou une vulve prononcée. Oui, ça se prête vraiment. "

Depeche mode - Barrel of a gun

"On commence par la base. Depeche Mode, c'est un groupe où quasiment toutes les chansons sont faites pour faire l'amour. Barrel of a gun, c'est l'une des moins connues dans leurs tubes. Mais il y a un vrai truc, assez hypnotique et un peu crade. Un peu metal. Donc je trouve ça assez dirty, cool et lent. Moi, je propose une playlist crac-crac, très lente. On est sûr de l'amour très lent."