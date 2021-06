Retrouvez tous les titres qui émaillent les six épisodes du podcast des tribulations d'Edouard Baer et Jack Souvant, au Sénégal, sur les traces de Benoît Poelvoorde.

Découvrez, écoutez, réécoutez, partagez les titres des "Aventures rocambolesques d'Edouard Baer et Jack Souvant" au Sénégal © Radio France / Jack Souvant

Une playlist qui s'ouvre avec Didier Awadi, pionnier du rap au Sénégal, et leader de Positive BlackSoul. Et qui se referme avec "Djeureudjeuf papa" (merci papa en wolof), l'hommage de Momo Dieng à Thione Seck, l'immense chanteur et percussionniste sénégalais, disparu le 31 mars dernier.

Vous y entendrez Sante Yalla de Cheick Lô, titre dédié à la mémoire d'artistes sénégalais disparus en 2004 et 2005, la mélopée hypnotique Sama Yoon ("maman", entendue sur la BO du film Les Caprices du fleuve) et la fougue de Youssou N'Dour ou du Women Groove Project, la douceur de la guitare malienne de Fatoumata Diawara ou la mbalax de Pape Diouf. Sans oublier l'iconique Orchestra Baobab.

Une playlist qui fait la part belle à la musique du Sénégal, véritable pont entre tradition et modernité. Une musique ancrée dans le présent, comme Les gens ont dit du rappeur Smockey, chanson sur la pandémie de Covid et ceux qui raillent les mesures sanitaires. Ou #Kmnd de Dip Doundou Guiss, accompagné de l'artiste français Lefa, le collectif de rap Akhlou Brick avec l’immense Baba Maal, sans oublier la splendide et ultra actuelle Viviane Chidid et son titre Benen Level.

Montez le son, fermez les yeux... vous êtes au Sénégal !

Bonne écoute !

