Camille et London Grammar sur France Inter pour un concert "double affiche", présenté par Michka Assayas

Concert double affiche Camille et London Grammar © Radio France

France Inter ouvre les portes du studio 105 à Camille et London Grammar pour un concert privé, en public et en direct du studio 105.

►►► 20h - Camille

Avec Camille tout est toujours organique. Le son comme le souffle donnent vie au mouvement. Et sans mouvement pas de chanson, dans tous les cas pas celles-ci. Il fallait aussi reconnecter avec le sens du rythme par la danse. Cet album va ainsi se connaître et se reconnaître dans l’histoire d’un patrimoine, celui des danses traditionnelles. La voix devient corps. Et le corps devient son. Comme toujours chez Camille, le travail est à la fois métaphysique et mystique. Cherchant à l’infini la précision sur le timbre, sur sa sonorité et ses possibles échappées soprano, elle sera sur la scène du studio 105 pour un concert unique !

Camille Album UÏ © Because

►►► 21h - London Grammar

Avec son premier album If You Wait, s’est imposé en 2013 comme la révélation internationale de l’année. Acclamé par la critique et porté par le single Wasting My Young Years, l’album s’est écoulé à plus de 1,5 million d’exemplaires dans le monde. London Grammar revient avec un nouvel album, Truth Is A Beautiful Thing, à paraître le 9 juin chez Because MusicLondon Grammar a entamé une tournée de concerts uniques dans les plus grandes villes du monde (New York, Los Angeles, Londres, Berlin, Sydney) pour présenter son nouvel album à ses fans, réunis le temps d'un concert au studio 105.

London Grammar album Truth is a beautiful thing © Because

CAMILLE © Patrick Messina