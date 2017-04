Lady Sir et Laura Marling sur France Inter pour un concert "double affiche", présenté par Laurent Goumarre

France Inter ouvre les portes du studio 105 à Lady Sir et Laura Marling pour un concert privé, en public et en direct du studio 105.

►►► 22h - Lady Sir le duo de Gaëtan Roussel et Rachida Brakni

Lady Sir © Rachida Brakni et Gaétan Roussel

Pour le film De sas en sas de Rachida Brakni, Gaëtan Roussel a co-composé le titre Accidentally yours qu’ils interprètent tous les deux. L’album écrit à quatre mains et chanté à deux voix, en français, en anglais et en arabe sortira le 14 avril 2017.

Ils se produiront en avant-première sur la scène du studio 105 de Radio France pour un concert exceptionnel.

►►► 23h - Laura Marling

Laura Marling © Hollie Fernando

Semper femina, sixième album de la jeune artiste Laura Marling, est l'expression d'une féminité redéfinie, parlant à toutes les femmes. D'une voix captivante, Laura Marling s'adressera au public du studio 105 pour une seconde partie très folk.

