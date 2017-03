Lee Fields et IAM sur France Inter pour un concert "double affiche", présenté par Michka Assayas

concert double affiche Lee Fields et IAM du 29 03 17 © Radio France /

France Inter ouvre les portes du studio 105 à Lee Fields et IAM pour un concert privé, en public et en direct du studio 105.

►►► 21h - Lee Fields

Lee Fields © Sesse Lind

Témoin et acteur vivant de l’âge d’or de la soul, Lee Fields, surnommé Little J.B, a sorti plus de 15 albums en 45 ans de carrière. Après une tournée mondiale, Lee Fields revient sur le devant de la scène pour le plus grand plaisir des auditeurs en direct du studio 105.

►►► 22h - IAM

IAM © Didier Deroin

Les pionniers du rap français se sont fait connaitre grâce à la chanson Je danse le mia. Ils sont surtout ceux qui ont bousculé le monde du rap. Aujourd'hui, IAM est de retour avec un nouvel album Révolution, plus actuel que jamais, en direct du studio 105 pour un live exceptionnel.

►►► Aller plus loin

Vidéo - Découvrez Monnaie de singe, le nouveau clip d'IAM par Séverine Bastin le 20 janvier 2017

par le 20 janvier 2017 IAM dans Boomerang d'Augustin Trapenard le 7 mars 2017

dans d'Augustin Trapenard le 7 mars 2017 IAM dans Foule sentimentale de Didier Varrod le 10 mars 2017

Pour assister au concert : maisondelaradio.fr