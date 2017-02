Tinariwen et François & The Atlas Mountains sur France Inter pour un concert "double affiche", présenté par Laurent Goumarre

France Inter ouvre les portes du studio 105 à Tinariwen et François & The Atlas Mountains pour un concert privé, en public et en direct du studio 105.

►►► 22h - François & The Atlas Mountains

François and the atlas mountain © BandShotBXL

Gérard Black (bassiste), Pierre Loustaunau (claviers) et Amaury Ranger (batterie et arrangements) composent le groupe avec François Marry.

C'est avec leur nouvel album Solide Mirage (sortie le 3 mars) qu'ils reviennent sur le devant de la scène en direct du studio 105, entre percussions façon musique du monde, arrangements à l’anglo-saxonne, paroles en français et en anglais

►►► 23h - Tinariwen

Tinariwen © Marie Planeille

Depuis leurs débuts, Tinariwen véhicule un message de paix pour la communauté touareg dans le Sahara. Avec Elwan, (Les éléphants), les voix du désert racontent la situation dramatique que subit ce territoire et offrent une ode au Sahara, une ballade dans les dunes avec une musique et une poésie authentiques qui résonnent aujourd'hui au studio 105.

Pour assister au concert : maisondelaradio.fr