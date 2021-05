L'exposition "Divas : d’Oum Kalthoum à Dalida" à l'Institut du Monde Arabe (Paris) rend hommage aux plus grandes artistes féminines de la musique et du cinéma arabe du XXème siècle. Partenaire de cette exposition, France Inter vous a concocté une playlist de 40 titres, à écouter avant, pendant ou après..

Photo de la diva égyptienne Oum Kalthoum projetée lors de la soirée d'ouverture du Festival international de Baalbek (Liban) en juillet 2018 © AFP / Stringer

D'Oum Kalthoum à Dalida, de Warda al-Djazaïria, à Asmahan ou Fayrouz : elles ont changé l'histoire de la musique et des arts. Fortes, droites, elles ont imposé leur voix, leurs combats et occupé une place de premier plan, à égalité avec les hommes. Ces divas aux carrières exceptionnelles s’imposent du Caire à Beyrouth, du Maghreb à Paris, incarnant une période d’effervescence artistique et intellectuelle, une nouvelle image de la femme.

Cette playlist de 40 titres leur rend hommage : de l'incroyable Alf Lela We Leda d'Oum Kalthoum (une version "courte" de 23 minutes) à Helwa ya Baladi que Dalida chantait en égyptien, et qui fut reprise par la foule de la Place Tahrir en février 2011, en passant par Enhabbek Enhabbek-Selli Homomec de Reinette l'Oranaise qui popularisa en France la musique arabo-andalouse.

