Une nouvelle édition riche d’événements pour découvrir les artistes de demain et danser toute la nuit.

Fidèle à son esprit d’éternelle jeunesse, le festival Les Eurockéennes n’a pas pris une ride à l’aube de sa quatrième décennie et s’illustre une nouvelle fois comme le miroir de son époque en conservant sa place parmi les grands rassemblements historiques musicaux européens…

►►► Jeudi 30 juin, France Inter sera au rendez-vous de cette 32è édition pour une soirée très rock en compagnie de Michka Assayas, au cœur de ce grand rassemblement devenu au fil des années mythique !

Au total, 54 artistes - représentant 15 nationalités - fouleront les 4 scènes du festival. Parmi eux : têtes d’affiches planétaires (Muse, Foals, Simple Minds, Stromae, Paul Kalkbrenner...), valeurs sûres de la scène francophone (Clara Luciani, Feu! Chatterton, Izia, Last Train...), pointures hip-hop (SCH, Kaaris & Kalash Criminel...), figures d’une nouvelle scène africaine foisonnante et engagée (Star Feminine Band, Elow’n, Arka’n Asrafokor...), sans oublier les grands coups de cœur de l’équipe du festival (Black Pumas, Girl in Red, Squid, Wet Leg, La Fève...).

En 2022, plus de 80% des artistes se produiront aux Eurockéennes pour la première fois.

Autre première : la nuit électro Eurotronik sera organisée le samedi soir, simultanément sur les 4 scènes des Eurocks. Tous les festivaliers auront la permission de minuit pour profiter d’une programmation originale autour des musiques électroniques, faire - à nouveau - la fête toute la nuit et redécouvrir la merveilleuse presqu’île du Malsaucy sous ses plus beaux atouts nocturnes.

Niché sur la presqu’île du Malsaucy, le festival est installé chaque année sur un véritable bijou de nature. Un emplacement unique pour un festival exceptionnel. C’est donc tout naturellement que le festival a élaboré le label « Eurocks Solidaires » afin – notamment – de préserver son environnement unique.

