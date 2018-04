Trois décennies d'énergie, d'engagement et d'expérience festivalière...

QUEENS OF THE STONE AGE • MACKLEMORE • PROPHETS OF RAGE • ORELSAN • LIAM GALLAGHER • RICK ROSS • TEXAS • THE BLACK MADONNA • BIGFLO & OLI • DAMSO • BETH DITTO (curating plage) CIGARETTES • AFTER SEX Portugal. The Man • Lomepal • Richie Hawtin Close • Baloji • BCUC • CARNAGE • Caroline ROSE • Chronixx • Dead Cross • DREAM WIFE • Eddy de Pretto • FAKA • Fatima Yamaha • FFF • Goldlink • HAMZA IAMDDB • Insecure MeN • Juliette Armanet • Jungle • Kiddy Smile • Leon Bridges • Marlon Williams • MICHELLE DAVID & the gospel sessions • Moha La Squale • Nakhane • Nothing But Thieves • OUR GIRL - pihpoh • Rich Brian • Sampha • Seasick Steve • Ski Mask The Slump GoD • Shaka ponk • SOPHIE • Superorganism • TANK & THE BANGAS The Blaze • The Limiñanas • TOUTS • TRUCKKS • WarmdUscher • Wednesday CampanellA • Zeal & ArdoR...

Depuis les débuts utopiques en 1989, jusqu’à une édition sold-out rassemblant plus de 130.000 festivaliers l’an dernier, les Eurockéennes de Belfort se sont imposées comme une marque dans le paysage des grands rassemblements musicaux européens.

Une évolution fulgurante mais un esprit et des valeurs demeurés intacts.

Car les Eurocks, ce sont avant tout 1.587 concerts recensés, 30 ans de rencontres inoubliables, d’énergies et d’émotions collectives, portées par nos partenaires, les collectivités et associations locales et partagées par près de 2.422.000 festivaliers autour d’une même passion pour la musique.

Trois décennies également d’engagements solidaires en faveur de l’accès à la culture pour tous et de la préservation de l’environnement incarnée par le site naturel et exceptionnel de la presqu’île du Malsaucy.

Pour cette 30ème édition anniversaire, 61 concerts donnent le rythme dans un parti pris assumé de musiques populaires toujours vivaces à travers des shows aussi grandioses qu’inédits.

Cette année, la philosophie défendue par les Eurockéennes s’affirme à travers une programmation riche et diversifiée, à bien des égards… Une variété de styles musicaux tout d’abord, mettant aussi bien à l’honneur les pointures de l’électronique (Richie Hawtin, The Black Madonna, Fatima Yamaha) et le rock incendiaire (Queens Of The Stone Age, Nine Inch Nails, Shaka Ponk) que le renouveau de la chanson et du rap français (Eddy de Pretto, Lomepal, Moha La Squale, Orelsan…). Mais aussi un véritable melting-pot culturel, traversant les mers et les continents, du Guatémala - pays natal de Carnage - jusqu’à la pointe de l’Afrique, représentée par Nakhane, Faka et BCUC. Et enfin, une mixité sociale aux couleurs du drapeau LGBT, thématique d’une programmation élaborée avec Beth Ditto, impliquée autant dans son combat pour la communauté que dans la fulgurance de ses performances lives.

Mais le festival sort également des sentiers battus et élargit ses horizons.

De la gigantesque fresque Land Art signée Saype, peinte au coeur de Belfort, aux pas de danse des 16 chorégraphes du projet Mouvements, rythmant les différents espaces et temporalités - du montage jusqu’au démontage - de l’événement, en passant par la vision panoramique d’une Grande Roue au coeur des Eurocks, la pyrotechnie d’un feu d’artifice géant et les acrobaties aériennes de la Patrouille de France striant le ciel du Malsaucy, tout concourt à faire de cette année un instant mémorable.

Rendez-vous est pris du 5 au 8 juillet 2018, pour vivre l’expérience totale et inoubliable que nous réserve cette édition XXL.

La 30e édition des Eurockéennes de Belfort est dédiée à la mémoire de Philippe BROCHEN, journaliste rock

A noter les opérations spéciales :

► MOUVEMENTS > 16 interstices chorégraphique au cœur des Eurockéennes

► SAYPE repeint Belfort > l’artiste landart SAYPE, ce mouvement d’art contemporain qui consiste à utiliser la nature comme matériau, préparera une mise en scène unique pour les 30 du festival.

► En hommage exceptionnel à la 30ème édition des Eurockéennes, l’escadron des 9 aviateurs d’élite de la patrouille acrobatique de France - et leurs mirages - traversent le ciel du Malsaucy. Ce fleuron des pilotes français offrira un spectacle aérien coloré pour saluer à leur manière les festivaliers.

