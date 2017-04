Eurock ’ n ’ Roll Circus ! Pour 2017, c'est 4 jours ! De nouveaux artistes à découvrir...

Les Eurockéennes ont un parfum exquis de début d’été. Dans ce coin de paradis, on savoure des pépites musicales comme on se régale de friandises à la belle saison. Le maître-mot ? LIBERTÉ TOTALE ! On se prélasse sur l’herbe, on se délecte de surprises sonores, de rencontres éclectiques, on y slame ou on y danse, entouré de potes.

Et si les Eurocks faisaient durer le plaisir ? En 2017, ce n’est pas 3 mais 4 JOURS DE MUSIQUES SANS FRONTIÈRES qui vous attendent de pied ferme. 4 jours de partage, de joyeux foutoir, de folie rock, pop, electro ou hip hop pour une fête XXL. À ciel ouvert, sur la plage, entre les chapiteaux et les scènes, une foule de curiosités à écouter et à voir.

►►► Du jeudi 6 au dimanche 9 juillet, Eurock’N’Roll Circus déroule un casting étoilé. Voici les premiers artistes annoncés !

Dès le jeudi, ouverture en fanfare et rock moite : c’est IGGY POP, sublime freak à la carcasse élastique, qui se jette dans l’arène et lance les hostilités. À près de 70 piges au compteur, l’iguane clame depuis des décennies qu’il va raccrocher les gants mais il a trop le feu sacré. Suées, décharges d’adrénaline et gros son assurés.

Iggy Pop © Iggy pop Les Eurockéennes

DJ SNAKE, le petit Français qui fait danser la planète entière, transformera la presqu’île en dancefloor géant. Champion hors catégorie des collaborations prestigieuses (de Lady Gaga à Major Lazer et Stromae) et des hits en série, il assène ses bombes trap lors d’un monstrueux show tout feu tout flamme.

DJ Snake © DJ Snake Les Eurockéennes

A propos de dancefloor, pas de répit pour les clubbers. Les maîtres du genre de JUSTICE remettront les pendules à l’heure avec un set spectaculaire alors que les Berlinois de MODERAT débarquent (enfin) aux Eurocks équipés d’un impressionnant live en 3D.

Tandis qu’après quatre longues années de silence, les Versaillais de PHOENIX ont choisi la verte étendue du Malsaucy afin de renaître de leurs cendres et présenter une nouvelle féérie, si l’incontournable JAIN a répondu présente, c’est pour mieux nous offrir, entourée cette fois de musiciens, un tout nouveau spectacle.

Phoenix © Phoenix Les Eurockéennes

Et, cherry on the cake, qui de mieux que les flamboyants ARCADE FIRE pour clôturer le festival en beauté ?

Arcade Fire © Eric Kayne

Bref, les Eurocks se sont cette année pliées en quatre pour votre plus grand plaisir.

Billet journée, pass week-end, pass 3 jours, pass 4 jours, au tarif « avantages jeunes », avec option 3 fois sans frais ou avec assurance-annulation : toute la billetterie de la 29e édition des Eurockéennes est disponible sur WWW.EUROCKEENNES.FR