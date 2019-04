30 ans et toujours du mordant ! 4 scènes pour 4 jours de musique en plein air !

EURCOKS2019_Plage © RenéGarcia-2017

Fidèles à leur esprit d’éternelle jeunesse, les Eurockéennes de Belfort, nichées sur la presqu’île du Malsaucy, n’ont pas pris une ride à l’aube de leur quatrième décennie. Indépendant, 100 % associatif et attaché à ses valeurs citoyennes et artistiques, le festival promet pour 2019 : énergie, expérience et engagement !

Les 60 groupes annoncés sont un mélange bouillonnant entre futures révélations internationales (Sam Fender, Farai...), artistes francophones les plus influents du moment (avec l’attachante Angèle, l’exotique Jain, les acclamées Jeanne Added et Christine and the Queens), mais également le retour jouissif de groupes cultes tels Stray Cats et The Smashing Pumpkins en date française exclusive !

EUROCKS19 Angele / Charlotte Abramow

Dans la lignée R’n’R en référence appuyée au patronyme du festival, des formations classic rock des années 80 avec Slash (guitariste des Guns N’ Roses), côtoie une vague indie du tournant des années 2000 (Weezer, Interpol) et font souffler un vent de légende sur la presqu’île. Le blues roots de John Butler Trio, le métal rugueux des Parkway Drive ou encore la nouvelle référence du pub rock irlandais Fontaines D.C. apportent la touche d’émotions brutes.

Côté rap, l’un des premiers représentants du genre aux Eurocks (1996, 1998), les inégalés Supreme NTM, se retrouvent pour leur dernière tournée, en tête d’affiche !

La relève du hip hop américain, Trippie Redd, $uicideboy$, Sheck Wes, et francophone est également de la partie avec les trublions Columbine, Roméo Elvis, 13 Block et le phénomène Ninho.

EUROCKS19 Columbine / Sophie Hemels

Côté électro, les géants américains The Chainsmokers, Tchami & Malaa et le jeune prodige français Petit Biscuit annoncent sur la grande scène des shows de clotûre XXL.

Du côté des curiosités du monde, soulignons The Hu et son metal venu des steppes de Mongolie, Les Soeurs Doga, célèbres et énergiques jumelles du Burkina Faso ou encore les coréens Jambinai dans une création tradi-moderne made in Eurocks.

EUROCKS19 JAMBINAI / Kang Sang Woo

Nouveauté pour cette 31e édition, le festival accueille le stand-up (Malik Bentalha et Le Comte de Bouderbala) pour un temps de poilades et de regards acerbes sur la société.

Festival d’été indépendant et engagé, les Eurockéennes de Belfort proposent une expérience inoubliable à ses festivaliers depuis 1989. Les Eurocks, ce sont déjà 1 647 concerts pour 30 ans d’engagements, d’expériences, de rencontres inoubliables, d’énergies et d’émotions collectives, partagées par près de 2.557.000 festivaliers autour d’une même passion : la musique.

EURCOKS2019_Nui / Jean-Baptiste LAUDE