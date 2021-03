Beyoncé, Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, stars des Grammy Awards version 2021 dans la nuit de dimanche à lundi. Ces artistes féminines ont non seulement marqué la cérémonie, mais elles symbolisent un changement d'époque.

De g.à d. et de h. en bas : Taylor Swift, Dua Lipa, Beyoncé, Brittany Howard, et Megan Thee Stallion récompensées aux 63e Grammy Awards © Getty / J.L Clendenin, Cliff Lipson, Robert Gautier, Phil McCarten, Francis Specker

Des stars masquées (lorsqu'elles étaient assises dans la salle autour de petites tables quasi-individuelles) ont assuré le show pour la 63e cérémonie des Grammy Awards la nuit dernière. La soirée s'est déroulée au Staples Center de Los Angeles, avec une partie en extérieur. Quatre heures de musique live, 83 trophées (dont certains ont été remis en début d'après-midi et n'ont pas été retransmis à la télévision), et de nombreuses femmes récompensées par les titres les plus prestigieux.

Beyoncé bientôt l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammys ?

Beyoncé reçoit le trophée de la meilleure Performance R&B aux 63e Grammy Awards et entre dans l'histoire avec 28 Grammys dans sa carrière © Getty / Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

Beyoncé a battu ce dimanche le record de récompenses pour une artiste féminine, avec à ce jour 28 trophées. Elle a notamment obtenu le Grammy de la meilleure vidéo musicale pour Brown Skin Girl, clip dans lequel apparait sa fille Blue Ivy. Meilleure performance R’n’B pour son titre Black Parade, sorti le 19 juin, date commémorant la fin de l’esclavage aux États-Unis. Cette chanson était d'ailleurs nommée dans quatre catégories.

La star avait déjà reçu 24 Grammy Awards par le passé, pour 79 nominations à son actif. Beyoncé en a remporté quatre ce dimanche soir. Il ne lui manque que quatre récompenses pour devenir l’artiste la plus récompensée de tous les temps et prendre la place du chef d'orchestre Georg Solti (31 récompenses).

Trois récompenses pour la révélation Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion repart avec trois Grammy Awards © Getty / Jay L. Clendenin / Los Angeles Times

La rappeuse Megan Thee Stallion devient la meilleure nouvelle artiste, l'équivalent de la révélation de l’année. Elle obtient également le prix de la meilleure performance rap et de la meilleure chanson rap pour son tube Savage (avec Beyoncé sur un remix diffusé par surprise en avril 2020 pour financer des aides liées à la pandémie).

Pour la troisième fois, Taylor Swift obtient le titre le plus prestigieux

Taylor Swift reçoit le Grammy de l'Album de l'année © Getty / Robert Gauthier/Los Angeles Times

La chanteuse de country/pop Taylor Swift a remporté de son coté le Grammy Award de l’album de l’année pour Folklore, premier de deux disques sortis en 2020 pendant le confinement. Cet album est présenté comme un album aux accents intimistes, signe d'une volonté de retour aux sources pour l'artiste.

Dua Lipa, favorite, ne rafle pas tous les prix

Dua Lipa reçoit le Grammy du meilleur album pop de l'année © Getty / Robert Gautier

Dua Lipa s'attendait certainement à recevoir plus de récompenses, tant elle était donnée favorite par la critique et tant elle avait de nominations. Finalement, elle n'obtient "que" le trophée du meilleur album pop vocal pour Future Nostalgia.

Billie Eilish ou le syndrome de l'imposteur

Billie Eilish recevant le Grammy de l'enregistrement de l'année © Getty / Cliff Lipson / Los Angeles Times

Grâce à Everything I Wanted, la jeune Billie Eilish âgée de seulement 20 ans remporte le Grammy Award de l’enregistrement de l’année pour la deuxième année consécutive. Ce titre, vu comme autobiographique, traite du syndrome de l’imposteur dont peut être victime une adolescente ayant subitement du succès.

En recevant le trophée remis par Ringo Star, Billie Eilish a déclaré que ce prix revenait à Megan Thee Stallion plus qu'à elle.

Lady Gaga ne repart pas les mains vides

Lady Gaga et Ariana Grande ont remporté le titre de la meilleure performance pop pour un duo/groupe.

H.E.R. récompensée pour son titre militant sur les discriminations raciales

L’artiste R’n’B H.E.R. a remporté le Grammy Award de la chanson de l’année pour I Can’t Breathe, titre reprenant les dernières paroles de George Floyd lorsqu'il mourait étouffé sous le genou du policier Dereck Chauvin à Minneapolis en mai 2020. Cette chanson réclame la fin des discriminations raciales et des brutalités policières. Le titre de chanson de l'année récompense l'auteur de la chanson ayant écrit les paroles et/ou la musique. "Chanson" signifie dans ce cas-là la chanson telle qu'elle a été composée, mais pas son enregistrement qui, lui, est récompensé du titre d'enregistrement de l'année (attribué cette année à Everything I wanted de Billie Eilish).

H.E.R. récompensée aux Grammy Awards de la Chanson de l'année avec "I can't breathe" © Getty / Jay L. Clendenin / Los Angeles Times

Brittany Howard et Fiona Apple également récompensées

Brittany Howard, du groupe Alabama Shakes, remporte le Grammy de la meilleure chanson rock, mais cette fois-ci en solo, avec Stay high.

Fiona Apple, elle, décroche deux prix pour son album Fetch the bolt cutters : Meilleur album de musique alternative et meilleure prestation rock pour Shameika.

La liste de toutes les récompenses sur le site officiel des Grammy Awards.