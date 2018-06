Calogero, NTM, Shaka Ponk, Bigflo & Oli, Oreslan, Jain, Mc Solaar, Véronique Sanson , Jane Birkin, Therapie Taxi , Damso, Eddy de Pretto, Juliette Armanet, Roméo Elvis, Angèle, L'impératrice, Julien Clerc, Aldebert, Clara Luciani, et tant d'autres !

Franco 2018 ©

Depuis 34 ans, Les Francofolies de La Rochelle ont su s’adapter pour évoluer avec leur temps et défendre un projet artistique et culturel unique, ancré dans l’actualité et sur leur territoire.

Pour faire vivre à ses auditeurs cette nouvelle édition, France Inter s’installe au cœur des Francofolies avec des émissions spéciales et des soirées concerts uniques :

► Samedi 14 juillet :

18h : Le club estival d' Emmanuel Khérad

19h15 : émission spéciale avec Didier Varrod

► Dimanche 15 juillet :

21h : soirée spéciale en compagnie de Didier Varrod

Le premier volet de la programmation étant lancé, la grande scène Jean-Louis Foulquier accueillera cette année encore, la plupart des grands noms du festival avec notamment Calogero, NTM, Shaka Ponk, Bigflo & Oli, Oreslan, Jain, Mc Solaar, Véronique Sanson , Jane Birkin mais aussi les artistes les plus prometteurs de l’actualité musicale, comme Therapie Taxi , Damso, Eddy de Pretto, Juliette Armanet ou encore Loïc Nottet.

Mais les autres scènes du festival ne seront pas en reste. La Sirène accueillera une nouvelle « Nuits Collectives » consacrée au hip-hop francophone avec Roméo Elvis (Belgique), Sopico (France), Bagarre (France), Loud (Québec) et Joey le Soldat (Burkina Faso).

La Coursive quant à elle accueillera une nouvelle création en ouverture du festival, ainsi que Pierre Lapointe figure de proue de la Chanson Québécoise accompagné de Clara Luciani, suivi de Aldebert, nouvel idole du jeune public présentera son spectacle "Enfantillages 3" .

Enfin Nolwenn Leroy, Pomme et Julien Clerc clôtureront la programmation du Grand Théâtre de la Coursive.

Le Théâtre Verdière de la Coursive sera l'écrin idéal des artistes révélations 2018 du Chantier des Francos à l'occasion de leurs PREMIERES FRANCOS : Hyacinthe - Foé - Aloise Sauvage - Adam Naas - Malik Djoudi - Blow - Voyou - Catastrophe - Hoshi - Shelmi.

Ils seront en 1ère partie des révélations : Angèle, Gael Faure, Ash Kidd, Ben Mazue, ou L'impératrice, de Fatoumata Diawara, qui rentrée de sa tournée avec -M- Lamomali nous présentera son répertoire, du Franco-libanais Bachar Mar-Khalifé qui nous transportera dans son univers oriental, ou encore Arthur H que l'on ne présente plus, et l'inclassable Klô Pelgag, lauréate québécoise du Prix Felix Leclerc.

Cette année, un véritable parcours Francos Juniors sera proposé dans 3 lieux différents : la Salle Bleue de la Coursive - Scène nationale de La Rochelle - avec Pascal Parisot & Friends, Fanny Violeau et Sylvain Duthu et le spectacle « Quand j’étais petit, j’étais une limace ». La Tour Saint-Nicolas – administrée par le Centre des monuments nationaux – accueillera une sieste acoustique orchestrée par Bastien Lallemant et le Grand Théâtre de la Coursive, Aldebert et ses « Enfantillages 3 ».

Au programme également : « LES COLLECTIONS PARTICULIERES » à la Salle Bleue, dédiées aux signatures incontournables de la chanson française : Bill Deraime, Patrick Abrial, Gilles Servat, Fred Blondin, Nicolas Peyrac et Cécile Corbel.

Les Francofolies offriront au public un vrai parcours dans la ville avec des rencontres artistiques de proximité et accessible. Dans cette dynamique, Bastien Lallemant investira La Tour Saint-Nicolas pour quatre siestes acoustiques. L'Ecole Dor, La scène du Port - Belle du Gabut et le Chapitô des Francos viendront également rapidement compléter la programmation avec une proposition en accès libre pour le public.

Sources L'équipe des Francofolies