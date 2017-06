Une belle histoire de passion pour la chanson .

Francofolies de la Rochelle 2017 ©

France Inter sera présente aux Francofolies pendant deux jours, les 15 et 16 juillet, pour Le Mag de l'été d'Anna Sigalevitch à 18h et deux soirées concerts présentées par Didier Varrod sur la scène Jean-Louis Foulquier.

L’aventure initiée en 1984 par Jean-Louis Foulquier débute par la création des Francofolies de La Rochelle, festival de chanson et de musiques actuelles essentiellement francophones, tourné vers la fête et la découverte.

Elle se décline par des actions culturelles et éducatives et est devenue au gré du temps incontournable. Le succès des Francofolies ne se dément pas et s'exporte à Spa, à Montréal.

Déjà 33 ans que les Francofolies de la Rochelle rythme la saison estivale et attire les grands noms tout en offrant au public des nouveautés, des découvertes, des jeunes talents.

Francofolies 2016 © Loll Willems

Rock, pop, électro, hip hop, chanson française, tous se retrouvent sur la scène pour des moments de fête et de convivialité.

Au programme de cette nouvelle édition rochelaise : Renaud, Soprano, Julien Doré, DJ Snake, Kungs, Black M, Vianney, Christophe Maé, Claudio Capéo, MHD, Boulevard des Airs...

Francofolies de la Rochelle © Antoine Monégier du Sorbier