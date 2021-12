Cette semaine, les grandes plateformes de streaming ont révélé leur classement des titres, albums et artistes les plus écoutés de l’année en France et dans le monde. Dans l’Hexagone, le rap occupe toutes les places du top 10... et les femmes sont presque totalement absentes des classements.

Si l’on se posait encore des questions sur la prédominance du rap dans les succès musicaux commerciaux aujourd’hui, les classements révélés par les plateformes de streaming ne laissent plus planer aucun doute. Spotify, Deezer et Apple Music ont tous trois révélés, en ce début décembre, leurs classements des titres les plus écoutés de l’année, et les musiques urbaines y occupent la quasi-totalité des places.

10 rappeurs sur les 10 artistes les plus écoutés

Sur les trois plateformes, le titre le plus écouté de l’année 2021 est le même : "La kiffance", du rappeur marseillais Naps - visé depuis octobre par une enquête judiciaire pour viol. Le top 10 est complété par des titres du même genre musical, à quelques exceptions près : le duo "Fever" entre Angèle et Dua Lipa est le seul à faire une incursion dans les trois classements. Chez Deezer, on trouve aussi "Dance Monkey" de Tones and I et "Blinding Lights" de The Weeknd dans le top.

Mais du côté des artistes les plus écoutés, le rap règne en maître absolu dans des classements qui brillent… par l’absence de femmes. Jul, Ninho, SCH, Damso, Naps, Booba, PNL , Djadja & Dinaz, PLK et Nekfeu constituent le classement Spotify des artistes les plus écoutés de l’année. Si l’on cherche dans les top 10, on trouve difficilement la Britannique Dua Lipa qui fait une incursion dans les 10 albums les plus écoutés de l’année sur Spotify… mais c’est tout.

Les femmes presque absentes des classements

Pour pallier ce manque, les plateformes saluent, chacune à leur manière, la création d’artistes femmes. La plateforme suédoise met en avant son programme "Equal" fait pour donner plus de visibilité aux femmes musiciennes, dont Clara Luciani a tenu la tête cette année, suivie par Angèle, Amel Bent, Poupie et Barbara Pravi. Apple a décerné une seule et unique édition française de ses "Apple Music Awards" annuels, et le trophée a été remis à la chanteuse Aya Nakamura. Enfin, Deezer a établi un top 10 des artistes féminines les plus écoutées de l’année, dont Dua Lipa, Aya Nakamura et Sia occupent le podium. Les classements ayant été arrêtés en novembre, ils ne tiennent toutefois pas compte de deux sorties très attendues, celle de l’album d'Adele il y a deux semaines, et celle, surprise, du nouveau disque d'Angèle, ce vendredi.

A l’échelle internationale, les résultats sont bien différents : le groupe de K-Pop BTS figure dans le top 5 chez Spotify et Apple Music, mais c’est surtout la chanteuse Olivia Rodrigo, qui tient le haut des classements avec son album SOUR, sorti en mai dernier. Sur Spotify, c’est le rappeur portoricain Bad Bunny, connu pour son featuring avec Drake, qui est l’artiste le plus écouté de l’année.