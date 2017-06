"Quizas, Quizas, Quizas" est une chanson ancrée dans l'imaginaire collectif. Reprise par Nat King Cole, elle est des remèdes à la mélancolie de la comédienne Elsa Lepoivre.

Nat King Cole en tournée, à Rome - 1956 © Getty / Walter Mori / Mondadori Portfolio

Dimanche dernier, dans Remède à la mélancolie, Elsa Lepoivre qui avait incarné la musique dans le cadre d'un spectacle intitulé Molière - Lully confiait au micro d'Eva Bester la liste de ses remèdes culturels. Dans cette liste, on y trouvait un reprise en espagnol de 1958, chantée par Nat King Cole.

Nat King Cole a une voix bouleversante… Il y a quelque chose qui m’apaise immédiatement… Il me raconte un bien-être. Ces voix-là existent, ça ne peut qu’aller. Il me rassure… ça me stabilise.

Une histoire d'amour derrière une chanson mythique ?

Nous sommes en 1947. Boris Vian souffle dans sa trompette au Tabou à Paris et le président américain Truman lance sa doctrine visant à stopper l'avancée du communisme en Europe. Carlos Prío Socarrás lui n'est pas encore le président de Cuba et Cuba n'est pas encore communiste. Son épouse, Mary Tarrero-Serrano, inspire cette année là au compositeur Osvaldo Farrés les titres Sensacion et Quizas, Quizas, Quizas - ce dernier lui fera connaître un succès mondial

Et passe les jours, et je me désespère, et toi, tu me dis peut-être, peut-être, peut-être...

Difficile d'affirmer que celle qui deviendrait la première dame de Cuba faisait languir d'amour cet animateur de télé et de radio. Toujours est-il qu'elle contribua à la création de ce boléro cubain.

Ce genre est apparu au début du XXe siècle dans la province d'Oriente, et a imposé dans toute l’Amérique latine son rythme syncopé. De nombreux titres de ce style musical sont de véritables "tubes" comme Piensa me, Dos gardenias ou Besame muchos deConsuelo Velasquez.

Quizas est chantée pour la première fois par Bobby Capo, chanteur de charme porto-ricain. Elle est adaptée dès l'année suivante par un producteur de rhythm and blues en anglais et elle reprise immédiatement par de nombreux artistes à travers le monde et ce jusqu'à aujourd'hui.

Peu importe le style d'ailleurs : de Fairouz aux Pussycat Dolls en passant par Cake et Roberto Alagna, tout le monde ou presque reprend Quizas. Au cinéma, elle est la bande-son de grands classiques comme La mauvaise Éducation de Pedro Almodovar ou In The Mood For Love de Wong Kar-Waï

Nat King Cole en espagnol

C'est dans ce film de Wong Kar-Waï que l'on peut entendre la version de Nat King Cole, datant de 1958. Quand Osvaldo Farrés écrit Quizas, Nat King Cole a un orchestre, un trio de jazz, et il paie pour avoir son programme à la radio. Ce programme de 15 minutes est le premier programme animé par un artiste noir dans le pays. En 1958, c'est une star et il part à Cuba enregistrer Cole Español.

L'île n'est pas encore cubaine et les Américains sont encore les bienvenus. Son séjour à la Havane ne lui enlève pas son accent américain mais cela n'empêche pas cet album d'être un succès.

Osvaldo Farrés quitta Cuba et la dictature communiste avec sa famille pour s'installer aux États-Unis. Mary Tarrero-Serrano aussi avait fuit Cuba quelques années mais sous une autre dictature, celle de Battista. Et si vous vous demandez si Olsvaldo et Mary se sont revus dans leur exil, je vous répondrai : Quizas, Quizas, Quizas...