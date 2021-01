Écoutez les artistes Lous & the Yakuza - Yseult - Clou - Noé Preszow - Hatik et Hervé, nommés aux Révélations des Victoires de la Musique, en live dans "Côté Club" du 25 au 28 janvier de 22h à 23h, avant les Victoires de la musique le 12 février en direct de la Seine Musicale avec Laurent Goumarre & Marion Guilbaud.

De g. à d. : Noé Preszow – Clou – Yseult – Hatik – Lous & the Yakuza – Hervé, les 6 révélations des Victoires de la Musique 2021 © Maxppp / Fred Dugit

Pour découvrir les Révélations des Victoires de la Musique 2021, il faut attendre la soirée du 12 février à la Seine Musicale que Laurent Goumarre, Marion Guilbaud et Alex Vizorek présenteront en direct sur France Inter à 21h05.

Et comme c'est long d'attendre, les six artistes nominés pour ces révélations, se sont produits en live pour France Inter ! Vous pourrez les écouter en live et/ou les découvrir dans l'émission de Laurent Goumarre & Marion Guilbaud qui les ont aussi interviewés dans Côté Club du 25 au 28 janvier de 22h à 23h. Émission Spéciale Révélations le jeudi 28 janvier : ils seront tous là !

Les révélations féminines des Victoires de la Musique :Lous & the Yakuza, Yseult et Clou.

▷ Lous and the Yakuza

Marie-Pierre Kakoma, alias Lous and the Yakuza, est une jeune chanteuse belge d'origine congolaise aux talents multiples : auteure-compositrice, rappeuse et mannequin aussi. Elle chante un rap doux et entêtant sur une musique plutôt pop, un mix de chanson française, de R&B et de rythmiques trap. Le choix de son nom : Lous, l'anagramme de Soul, la musique source de son inspiration, et Yakuza, le syndicat du crime organisé japonais, son nom de guerre, est assez révélateur, et son image est indissociable du symbole graphique peint sur son front qui représente "les mains levées vers le ciel".

Son premier single Dilemme, sorti en septembre 2019, est percutant : le titre et le clip dévoilent l'univers pluriel de l'artiste et l'emmènent sur le devant de la scène. Après Tout est gore en décembre et Solo en mars 2020, le tout premier album Gore parait en octobre 2020 (Columbia/Sony). Ses chansons mettent en lumière ses différentes identités et pose un regard assez cru sur le monde et les zones d'ombre qui l'ont construites.

▶︎ 🎧 Écoutez Lous and the Yakuza en Live dans Côté Club : Dilemme & Dans la Hess le 27 janvier et Messes basses le 28 janvier.

3 min Lous and the Yakuza - Dilemne Par France Inter

▷ Yseult

Révélée par l'émission "Nouvelle Star" et ses belles interprétations de Papaoutai ou Feeling Good, sans oublier son premier single La vague, Yseult (Yseult Onguenet), passionnée de musique, écrit, compose et chante. Après un album discret, Yseult signe en 2019 la sortie de deux EP Rouge et... Noir, et lance son propre style, le "Y-Trap", un genre à la croisée de la pop et de la trap mêlant ambiances planantes avec une écriture brute.

L'artiste de 26 ans balance entre rap, sonorités électro et ballade au piano, réalise plusieurs collaborations avec Angèle, Claire Laffut, Chilla, Jok'air, Lord Esperanza... et construit petit à petit son univers très libre. Yseult s'affirme également dans l'univers de la mode et ne laisse rien au hasard, elle créée son propre label Y.Y.Y. Brut, son troisième EP de 6 titres (Naïve/Y.Y.Y.), parait le 20 novembre 2020, son titre Corps est un hymne à l'acceptation de soi et le clip de sa chanson autobiographique cartonne avec plus d'1,5 millions de vues.

"Se mettre à nu, c'est pour moi de la sincérité, c'est brut, c'est honnête, c'est franc. C'est quand je ne mens pas, en particulier lorsque je chante, je ne peux pas mentir." (extrait Boomerang)

▶︎ 🎧 Écoutez Yseult en Live dans Côté Club : Corps & Indélébile le 26 janvier et Bad Boy le 28 janvier.

4 min Yseult - Indélébile Par France Inter

▷ Clou

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons mais dans le monde de Clou, c'est l'inverse. C'est sa famille qui a surnommée Anne-Claire ainsi et cela lui va très bien. Finaliste du "Radio crochet Inter" en 2014, la chanteuse Clou, née à Paris, auteure-compositrice et pianiste de formation, joue aussi de la guitare et de l'ukulélé. De sa voix cristalline, elle chante principalement en anglais et en français, souvent en guitare/chant, des textes sensibles, nostalgiques, percutants, ironiques, avec un goût prononcé pour un univers plutôt pop-folk.

Elle sort un premier EP en septembre 2015 et assure les premières parties de Benjamin Biolay, Vianney, Thomas Dutronc... puis fait la connaissance de Dan Levy, moitié de The Dø, qui réalise et arrange son premier album. Trois titres : Rouge, Comme au cinéma et Comment paraissent au cours de l'année pour annoncer Orages, l'album qui sort sur le label Tôt ou Tard en septembre 2020.

▶︎ 🎧 Écoutez Clou en Live dans Côté Club : Comme au cinéma le 26 janvier, Jusqu'ici tout va bien le 27 janvier, et Rouge le 28 janvier.

3 min Clou - Jusqu'ici, tout va bien Par France Inter

Les révélations masculines des Victoires de la Musique : Noé Preszow, Hatik et Hervé.

▷ Noé Preszow

Sur la route de la chanson depuis son plus jeune âge, Noé Preszow (prononcé Prèchof !) joue du violon à 3 ans, de la guitare à 13 ans, écrit et enregistre ses premières chansons très tôt, influencé par la chanson francophone et des artistes comme Brassens, Barbara, Brel, et Renaud...

Après des adaptations et des reprises de chansons de Bob Dylan, Léo Ferré... et une centaine de chansons déjà écrites (il a aussi composé des titres sous un autre nom), ce jeune auteur-compositeur-interprète Bruxellois aux origines multiples, est découvert sur scène dans les premières parties de Vincent Delerm. Sortie d'un premier EP 4 titres Ça ne saurait tarder (nouvelle signature Tôt ou Tard) en septembre 2020, dont À nous. Futur premier album à venir... et À suivre !

"Nous marcherons mille autres lunes / Mille autres jours avant demain / Avant que demain ne nous prenne / Les copeaux d'espoir que l'on tient..." Pour sortir de l'individualisme actuel de la société, Noé Preszow passe un message socio-poétique à une jeunesse solidaire avec l'espoir d'un monde meilleur...

À nous qui passons pour des antipathiques et surtout pour des cons à chercher l'authentique...

▶︎ 🎧 Écoutez Noé Preszow en Live dans Côté Club : À nous & Le Monde à l'envers le 25 janvier et Que tout s'danse le 28 janvier.

3 min Noé Preszow - Que tout s'danse Par France Inter

▷ Hatik

Hatik - Clément Penhoat - a commencé la musique à 16 ans, chez lui avec un micro ultra-naze, et rappe depuis l'adolescence dans le 78, influencé par Soprano et Diam's. Ce jeune rappeur et acteur sort sa première mixtape America 2 - Connaissance et style en 2014, tout en continuant des petits boulots. Une seconde mixtape Chaise Pliante, composée par le duo de beatmakers Medeline, arrive en 2019 avant de dévoiler la suite Chaise Pliante II en mars 2020.

2020, son année ! Le grand public le découvre pendant le confinement dans la série Validé sur Canal , où il tient le rôle principal du jeune rappeur téméraire Apash, qui va se retrouver du jour au lendemain "validé" par le rap game. Série créée par Franck Gastambide, vue plus de 20 millions de fois, c'est un carton ! Son titre Angela (issu de la mixtape Chaise pliante 1) s'envole au sommet des charts... et ses deux mixtapes sont certifiées disque d'or. Le 5 juin, Hatik a balancé son édition deluxe de Chaise Pliante (Low Wood) avec dix titres inédits dont des feats avec Fianso, Jok'Air, Hornet la Frappe ou Medine... un album à suivre et une saison 2 pour Validé !

▶︎ 🎧 Écoutez Hatik en Live dans Côté Club : Angela & La Meilleure le 25 janvier et Adieu mon amour le 28 janvier.

3 min Hatik - Adieu mon amour Par France Inter

▷ Hervé

Hervé, qui a choisi de faire de son prénom son nom d'artiste, n'est pas encore très connu, mais il va l'être. Chanteur, auteur-compositeur et aussi producteur de sa musique, il fait partie des nouveaux visages de la scène musicale hexagonale. Après avoir créé le duo Postaal, des chansons électro-pop qui passent déjà sur France Inter, il se lance dans un projet solo et produit Mélancolie F.C., un EP 6 titres en mai 2019.

Un chemin pavé de toutes ses influences musicales, de Daft Punk à Alain Bashung, toute la famille Higelin (Jacques, Arthur H. & Izia), Christophe et aussi Bobby Lapointe, Gainsbourg et le rap... Il a attiré l'oeil du label Initial, la petite usine à talents, pour son premier album Hyper tout juste sorti au début de l'été, entre électro, pop, hip-hop et chanson française (Initial Artist / Universal).

▶︎ 🎧 Écoutez Hervé en Live dans Côté Club : Coeur Poids Plume le 25 janvier, Si bien du mal le 26 janvier et Addenda, le 28 janvier.

3 min Hervé - Coeur poids plume Par France Inter

Les Victoires de la Musique

La cérémonie des 36ème Victoires de la Musique, présidée par Jean-Louis Aubert, se déroulera le 12 février à la Seine Musicale, probablement sans public, mais en direct sur France Inter dès 21h05 . Après presqu'un an de silence dans des salles fermées, ou de live sans public, deux catégories ne sont pas proposées cette année : la révélation scène et le meilleur concert. Mais le Titre le plus streamé de l'année fera partie des nouveautés 2021.

Attention à la Belgique... Après la Victoire d'Angèle l'an dernier, les Belges sont à nouveau au rendez-vous avec Noé Preszow et Lous & the Yakuza !