Rendez-vous vendredi 10 février de 20h à 1h avec Didier Varrod et Rebecca Manzoni pour la 32è cérémonie des Victoires de la Musique en direct du Zénith de Paris.

Les Victoires de la Musique ©

France Inter, radio officielle des Victoires de la Musique , vous invite à écouter cette soirée musicale présentée par Didier Varrod et Rebecca Manzoni, avec au programme des prestations lives, les coulisses avec des interviews, des réactions d’artistes à la sortie des loges… et autant de surprises que vous aurez le plaisir d’entendre en direct du Zénith de Paris.

Votez pour la chanson originale de l'année jusqu'au jeudi 9 février à 20h !

Catégorie Chanson Originale : MHD / Véronique Sanspn / Amir / Vianney © Les Victoires de la Musique 2017

Nommés 2017 :

Artiste masculin de l’année :

► Benjamin Biolay, ► Vincent Delerm, ► Renaud

Artiste féminine de l’année :

► Imany, ► Jain, ► Véronique Sanson

Album révélation :

► Amir - Au coeur de moi, ► Claudio Capéo - Claudio Capéo, ► Radio Elvis - Les Conquêtes

Groupe ou artiste révélation scène :

► Broken Back, ► L.E.J, ► Minuit

Chanson originale de l’année :

MHD - A kele nta, ► Véronique Sanson - Et je l’appelle encore, ► Amir - J’ai cherché, ► Vianney - Je m’en vais

Album Chanson de l’année :

► Julien Doré - Et, ► Christophe Maé - L’Attrape-rêves, ► Benjamin Biolay - Palermo Hollywood

Album Rock de l’année :

► Louise Attaque - Anomalie, ► La Femme - Mystère, ► Mickey 3D - Sebolavy

Album Musiques urbaines de l’année :

► Georgio - Hera, ► Jul - My World, ► Kool Shen - Sur le fil du rasoir

Album Musiques électroniques de l’année :

► Jean-Michel Jarre - Electronica 2 : The Heart of Noise, ► Kungs - Layers, ► Justice - Woman

Album Musiques du monde de l’année :

► Calypso Rose - Far from home, ► Acid Arab - Musique de France, ► Rokia Traore - Né so

Clip vidéo de l’année :

► Yael Naim - Coward, ► Jain - Makeba, ► Cassius - The Missing

Spectacle musical / Tournée / Concert :

► Jain, ► Ibrahim Maalouf, ► Nekfeu