Pardon de vous dire une chose qui va résonner comme un slogan publicitaire, mais on a tous besoin de tendresse en ce moment. Je suis sûr que la voix de la jeune chanteuse canadienne que je vous propose d’entendre va vous en procurer, à la façon, naguère, de celle de Amy Winehouse. Jessie Reyez, c’est son nom.

La chanteuse et parolière Jessie Reyez à la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards au Staples Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles. © Getty / David Crotty / Patrick McMullan

23 mars 2020 - Confinement Jour 7

Jessie Reyez vient d’une famille d’immigrés colombiens. Elle a grandi dans une banlieue ouvrière de Toronto. Elle a suivi des cours de danse hip-hop, étudié dans une école de musique et, pour survivre, a dû faire plein de petits boulots, comme serveuse dans un bar de nuit à Miami.

C’est le monde du rap qui a révélé cette toute petite femme très volontaire et, en même temps, hyper-sensible. Jessie chante ses chagrins d’amour et ses blessures d’une voix comme brisée avant l’âge, avec une sagesse comme surnaturelle.

C’est impossible de ne pas être touché par sa personnalité, comme l’ont été Jay Z, Beyoncé et Eminem, qui l’a invitée à chanter deux duos.

Vous allez à coup sûr beaucoup entendre parler de Jessie Reyez cette année. Elle sort son premier véritable album, très attendu, ce mois-ci, et devrait assurer la première partie de la tournée mondiale de Billie Eilish, la première superstar née au vingt et unième siècle.

Enfin ça, c’est quand le monde sera redevenu normal. Alors, en attendant, cette chanson qui s’appelle Love in the Dark, l’amour dans le noir, c’est aussi l’amour en des temps obscurs, qui va vous faire le plus grand bien. Et vous pourrez dire que c’est sur France Inter, en plein confinement, que vous avez découvert Jessie Reyez qui chante Love in the Dark.

