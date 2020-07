Au micro d'Elodie Font, dans l'émission "Chacun sa route", le chanteur Thomas Dutronc est venu partager son amour de la chanson française et nous raconter ses aventures musicales. Il rend hommage à Charles Aznavour et à la guitare en lisant un des textes qu'il lui a légué personnellement avant qu'il nous quitte.

Le chanteur Thomas Dutronc au Jazz des Cinq continents à Marseille, juillet 2019 © Maxppp / LA PROVENCE

C’est si bon, La vie en rose, Les feuilles mortes… Avec "Frenchy", son dernier disque, c'est un album à la tonalité pop jazz que l'artiste nous propose, excellent pour plonger dans un été digne de ce nom.

Le chanteur a décidé de partager avec nous la lecture d'un des textes que Charles Aznavour lui avait confié. Avec celui-ci, il témoigne de son amour pour la chanson française et pour son éternelle partenaire : la guitare.

"Ma guitare et moi" : Thomas Dutronc rend hommage à Charles Aznavour Par Thomas Dutronc

"Ma guitare et moi"

"Ma guitare a la voix de ces gens du voyage répondant à l'appel venu de l'horizon,

Son chant revient de loin, très loin du fond des âges,

Elle va sans repos égrenant ses chansons,

Qu'elle soit de Russie, de Hongrie ou d'Espagne, refoulée aux frontières, éternelle hors la loi,

Survivant malgré tout, elle va à la campagne, mélodie sur ses cordes et notes au bout de ses doigts,

Ma guitare a ses lois, accords et harmonie, n'ayant souci de rien elle est sourde aux rumeurs, elle parle de toi, de moi, de notre vie, de nos amours heureux et de nos peines de cœur,

Ma guitare est comblée au fond d'une roulotte, avec des souvenirs glanés ici ou là, elle vie avec peu et Dieu règle ses notes,

Lui donnant un bonheur doré au feu de bois,

Ma guitare est la sœur de mes joies et misères, serrée contre mon cœur elle parle pour moi, que je dorme en plein air ou vive sédentaire, nous partageons toujours tout et n'importe quoi,

Ma guitare est un bien que je tiens de mon père, elle a connu des temps que nous n'oublions pas, qui garde sous ses cordes un peu de ses mystères, enfouis dans un passé dont on parle tout bas,

Ma guitare est l'amie des oiseaux de passage, qu'elle suit chaque jour au rythme des saisons, amour et amitié ça n'aime pas les cages, où famille et bonheur se mêlent avec passion et partagent mes jours, mes nuits comme mes rêves, son goût de liberté lui dit avec émoi que quand nous atteindront notre dernière grève, nous partirons ensemble ma guitare et moi,

Ensemble, ma guitare et moi".

