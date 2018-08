Madonna, dernière grande star des années 80, est encore debout. Ce 16 août la Queen of pop, Madonna Louise Ciccone fête ses 60 ans. Retour sur le titre qui l'a fait naître au public : "Like a Virgin"

Séance photo pour les MTV Awards à Radio City en 1984. Madonna fait sensation ce jour là avec sa prestation pour "Like a Virgin" © Getty / The LIFE Picture Collection

Le roi de la pop, Michael Jackson, et Prince, le bien nommé, ne sont plus. Seule, Madonna, reine de la pop, veille sur son patrimoine culturel et musical. Elle observe avec attention ce qu’en font ses héritières actuelles que sont Beyoncé, Lady Gaga ou encore Shakira. Mais avant de d'être comme une icône emblématique, elle a dû passer quelques étapes initiatiques.

La jeune Madonna Louise Ciccone a dû se battre contre l’autorité parentale pour concrétiser ses rêves, quitter son Michigan natal pour New-York et bosser deux fois plus que les autres sans jamais rien lâcher. Madonna, c’est l’histoire d’un succès dont seule l’Amérique a le secret. Elle commence son travail d'artiste avec la danse. Et la musique ne tarde pas à arriver avec le Breakfast Club où elle est batteuse à la fin des années 70, puis la fondation de son groupe Emmy & the Emmys en 1980.

Après un album, Madonna se lance en solo et signe chez Sire records. Elle l'écrit entièrement et le public américain y trouve des titres comme Everybody qui connaît un certain succès dans les boîtes de nuit ou encore Holiday. L'album Madonna connaît un succès honnête. Lors d’un passage en Angleterre, elle se produit même à l’Hacienda pour 50 livres. Nous sommes encore loin des stades et du grand barnum. Sorti en octobre 83, l’album est en 8e place du billboard en octobre 84 - et cela ne doit rien au hasard, comme vous allez le découvrir.

Le titre qui a tout fait basculer pour Madonna

Pour l’émission Blockbusters, le journaliste Daniel Ichbiah racontait le titre qui a tout fait basculer pour la Madone.

Tout d'abord, ce titre n'est pas un titre de Madonna. On le doit à un ancien musicien du groupe Toto, Tom Kelly, et un des paroliers de Pat Benatar, Billy Steinberg. Ce dernier voulait raconter dans cette chanson comment il était sorti d'une rupture difficile, comment il était retombé amoureux et comment il s'était senti "vierge" grâce à cette nouvelle romance. Sauf que personne, parmi les artistes en vogue aux États-Unis, ne veut de cette chanson. Et voilà que le directeur artistique de Warner, Michael Ostin, découvre la chanson et pense à Madonna pour l'interpréter.

Le prochain album de l'artiste est dans les mains du magicien Niles Rodgers et de musiciens de Chic. Ni lui, ni elle, ne semblent vraiment convaincus par ce titre. Pourtant, après la première écoute de la maquette, l'air reste en tête de Madonna et elle comprend ce qu'elle va pouvoir faire de cette chanson et comment jouer sur l’ambiguïté des paroles.

Madonna à la conférence de presse des MTV Video Awards 1984 à Los Angeles © Getty / Brad Elterman/FilmMagic

Le 14 septembre 1984, l'été touche à sa fin mais l'Amérique et le monde vont prendre un petit coup de chaud. Sur le plateau des MTV Video Music Award, le blues brother Dan Aykroyd présente un des numéros de la soirée : celui de Madonna. Elle devait, initialement, interpréter une autre chanson mais elle choisit finalement Like a Virgin. Juchée sur une pièce montée, en mariée sexy à la robe courte, avec ceinturon "Boy toy" et porte-jarretelles apparent, elle offre un show sexy aux téléspectateurs et à l'industrie du disque. Elle se roule au sol, mime l'acte sexuel,... Dans sa scénographie, elle joue sur la dichotomie d'une jeune fille bien sous tout rapport et une garce, sur le mariage et sur la libération des sens, le tout dans l’Amérique puritaine de Ronald Reagan.

Le résultat ne se fait pas attendre. Le premier album de Madonna remonte dans les charts et le single Like a Virgin truste la première place pendant six semaines. L'album Like a Virgin s'est écoulé depuis à 20 millions d'exemplaires dans le monde. La garde des robe des jeunes filles s'inspire désormais de ce nouveau modèle. La suite, on la connaît, Madonna devient une pop star internationale et incontournable.

Trente après, Like a virgin s'offre une seconde jeunesse

Nous sommes en 2013 sur la scène des MTV Awards, et si l’ambiguïté des paroles ne choque désormais plus grand monde, Madonna va pousser le curseur un peu plus loin. La pièce montée est toujours là, mais cette fois, elles sont deux mariées : Britney Spears et Christina Aguilera, les deux prétendantes au trône de Madonna. Elles reprennent les mêmes poses lascives de leur aînée, et la scénographie d'origine. Mais l'hommage prend alors un ton beaucoup plus symbolique. Madonna arrive en marié, avec un côté cabaret - Lili Marleen. Elle fait alors danser ses deux jeunes femmes désormais siennes, et les embrasse tour à tour sur la bouche, le tout sur le regard à nouveau médusé de l'industrie du disque et du public, qui ne voit pas arriver Missy Elliott pour la clôture du show. Avec cette nouvelle performance de Like a Virgin, elle fait alors passer le message que malgré la jeunesse qui pousse et les années qui passent, la patronne c'est elle.

