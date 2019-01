VIDEO - C'était dans "Boomerang" hier matin... Matthieu Chedid a repris, en direct à l'antenne, la chanson "La Groupie du pianiste"…

Matthieu Chedid, dit -M-, était l'invité d'Augustin Trapenard à France Inter. Et comme à chaque fois, dans Boomerang, l'invité a carte blanche pour quelques minutes en direct à l'antenne : la liberté de parler d'un sujet, d'un auteur, d'une oeuvre qui lui tient à cœur. Matthieu Chedid, lui, a choisi de rendre hommage à Michel Berger. Il a repris, en direct à l'antenne, la chanson La Groupie du pianiste…

Matthieu Chedid explique : "Avec Lettre infinie [son nouvel album], je reviens vraiment aux sources de ma passion de la musique, donc à mon père... et les amis de mon père, notamment France Gall et Michel Berger. Je pourrais penser à Jacques Dutronc, Alain Souchon et Laurent Voulzy et plein d'autres : ces gens-là font partie de mon univers".

Michel Berger, c'est mon enfance, mon adolescence.

Et puis c'est France Gall, et Raphaël, leur fils. Ils font partie de ma famille.

Une chanson dédiée à France Gall et Raphaël Berger

Ma y a une chanson qui leur est dédiée dans "Lettre infinie", qui s'appelle L'autre Paradis, une chanson qui fait écho au Paradis blanc, une chanson de Michel Berger sortie en 1990.

Lors de l'engistrement de ce titre, Matthieu Chedid et Thomas Bangalter (coproducteur du disque), se sont rendus compte en qu'ils étaient au studio Gang, le studio historique de Michel Berger, où il a fait tous ces morceaux : les siens, ceux de France Gall, ceux de Johnny Hallyday :

Je me suis rendu compte que je chantais dans le micro de Michel Berger, que je jouais sur son piano…

