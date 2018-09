Deux jours avant la sortie de son second album, Chris(tine & the Queens) l'a présenté en exclusivité et en live sur la scène du Studio 104. Une heure intense, puissante et joyeuse, face à une salle comble portée par la force de l’artiste.

Chris(tine and the Queens) sur la scène du studio 104 dévoile sur France Inter en live deux jours avant sa sortie son nouvel album Chris © Radio France / S. Bastin

Elle est arrivée seule sur scène sous les applaudissements de la salle.

T-shirt blanc, pantalon noir, baskets blanches. Sur un immense tapis noir. Un damier.

Elle a regardé ses pieds. Concentrée.

Puis a relevé la tête, vite, vive, avec un grand sourire.

Et c'est parti !

C'est avec, Comme si, une toute nouvelle chanson que Chris a débuté le show. Huit titres du nouvel album, dont quatre totalement inédites (Comme si, Goya soda, Machin chose, l'Etranger). Et - petit cadeau aux fans - Saint Claude, titre emblématique du premier album. Une heure seule sur scène, sans danseurs autour d'elle, seulement entourée de son nouveau groupe. Quatre musiciens, trois Britanniques et un Français : Karl Rashhed Abel (basse), Duayne Sanford (batterie), Ashley Henry (claviers) et Jeremy Butruille (guitare).

C'est l'histoire d'une meuf vénère - attention pas vénère mesquin - vénère un peu comme un appétit solaire qui donne envie de faire... exactement ce qu'on a envie de faire, au moment où on a envie de le faire.

Cet appétit solaire a rayonné durant le concert de Chris. Joyeuse, blagueuse, disant quelques mots sur les titres (Machin Chose, une chanson qui parle de ces très vieilles blessures qui se réveillent), son premier album ("Je viens d'un territoire mélancolique et très accueillant qui s'appelle Chaleur Humaine), ses baskets ("Elles sont canons ? Merci ! Je ne ferai pas de placement de produit ce soir, je ne suis pas devenue ce genre de femme"). Canaille résume joliment Didier Varrod.

En 2015, c'est sur la scène du studio 105 et pour France Inter, que Christine & the Queens avait dévoilé, deux jours avant sa sortie, son premier album. "La première fois, ça m'a porté bonheur" a-t-elle rappelé ce soir. Chris sort vendredi. Mais vous pouvez d'ores et déjà (re)écouter - attention, seulement durant 15 jours - la version live.

►►► (re)écoute de l'intégralité du concert ♪♫

La set list

Comme si

Damn dis moi

Goya soda

5 dollars (US)

Machin chose

Saint Claude

L’Etranger

Doesn’t matter

La marcheuse

Un concert présenté par Didier Varrod, réalisé par Jérôme Chelius et préparé par Alexis Goyer.

