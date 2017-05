Sa carrière a débuté sur un gros coup de bluff, gâce à sa (très) grande volonté.... Et un peu (aussi) à Jack Lang

Nazaré Pereira © Getty

Le jeu de la Marelle

Va de la terre jusqu'au ciel

Entre la chance et le puits

Tu reviens et c'est fini

Voilà une ritournelle que les moins de….. 30 ans ne peuvent pas connaitre

L'Amazonie au cœur

Nazaré Pereira a grandi dans la forêt amazonienne. Dans une maison sur pilotis. Rien ne la prédisposait à venir en France et à y devenir une chanteuse à succès.

Quand elle débarque à Nancy aux débuts des années 80, c'est la danse et le théâtre qui la passionne. Grace à une volonté farouche et une bonne dose de culot, elle obtient une bourse et étudie au Centre Dramatique que dirige Jack Lang.

La chanson viendra plus tard, par hasard, comme elle le raconte à Zoé Varrier dans d’ici, d’ailleurs

Nazaré Pereira chante les musiques du nord et du nord-est du Brésil. On se souvient de sa fleur dans les cheveux, de sa coquetterie dans l'oeil…. Et de quelques jolis succès :“ La marelle ou Cheiro da Carolina.

Nazaré Perreira vit toujours en France, elle est aujourd'hui Ambassadrice de l'Amazonie pour la fondation Villas-Boas.

► ECOUTEZ | Nazaré Perreira dans d'Ici d'ailleurs de Zoé Varier