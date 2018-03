Who Built The Moon ? le troisième album tant attendu de Noel Gallagher sur scène !

Noel Gallagher © Lawrence Watson

Who Built The Moon ? est un voyage ponctué d’instrumentaux, de musiques de films imaginaires et de collages expérimentaux qui nous entraînent sur un chemin rafraîchissant, à rebours de toute perception établie.

Bien que l’on retrouve toujours le même noyau dur constitué de mélodies, d’un immense talent d’écriture et une confiance en soi inébranlable, le nouvel album de Noel Gallagher’s High Flying Birds, Who Built The Moon ? voit la trajectoire du légendaire singer-songwriter modifiée à la suite d’une collaboration créative de deux ans avec le célèbre producteur, DJ et compositeur, David Holmes.

Who Built The Moon ? rassemble des chanteurs et des musiciens invités venus des quatre coins du monde pour donner vie à 11 titres, équilibres subtils entre nouvelles expérimentations et jukebox d’influences éternelles. Certains morceaux scintillent d’expérimentations électroniques, d’autres sont parlés en français : tous prouvent l’agitation créative de Gallagher.

Source Olympia

