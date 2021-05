La finale du concours musical de l'Eurovision a lieu ce samedi soir, devant un public restreint à Rotterdam, et les plus défaitistes vous diront que, même en faisant partie des favoris, les Français vont perdre. Il faut dire que la victoire nous échappe depuis 44 ans maintenant... Mais on en a quelques-unes d'avance.

Le plateau de l'Eurovision 2021 à Rotterdam (Pays-Bas)

"Voilà". Comme des dizaines d'autres avant elle, Barbara Pravi a pour lourde tâche de tenter de mettre fin à la traversée du désert musicale de la France, et à cette phrase qu'on en a légèrement marre d'entendre : "La France n'a pas gagné l'Eurovision depuis Marie Myriam en 1977".

Les bookmakers misent sur une victoire italienne, mais n'écartent pas une surprise française. Alors oui, c'est bien beau, les paris, mais que disent les chiffres ?

D'abord, qu'on oublie bien souvent qu'il y a eu d'autres vainqueurs français avant Marie Myriam, merci pour eux. Au total, la France a remporté 5 victoires depuis la création du concours en 1956, respectivement en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Ce qui place l'Hexagone sur la troisième marche du podium, où il est coincé entre le Luxembourg, le Royaume-Uni et depuis peu, les Pays-Bas (vainqueurs en 2019). Avec une victoire ce samedi, on pourrait être un peu plus à l'aise sur la deuxième marche aux côtés de la Suède (6 victoires au total, dont la dernière en 2015).

Certes, les rabat-joies rappelleront que la dernière victoire française remonte surtout à une époque où l'on ne comptait que 18 pays candidats, et pas 39 comme aujourd'hui. Ils n'ont pas tout à fait tort.

Quand t'es dans le désert

Parmi les pays qui ont remporté au moins une édition, la France fait la troisième plus longue traversée du désert : 44 ans depuis son précédent trophée. C'est un peu moins que Monaco (50 ans sans victoire, la principauté a même fini par lâchement abandonner le concours en 2006) ou l'Espagne (introuvable depuis 52 ans).

"And le vainqueur is..."

Il y a quand même un autre chiffre avec lequel se consoler : sur 65 éditions, 14 ont été remportées par des chansons en langue française. Mais là encore, cette stratégie de la francophonie (renouvelée cette année) ne paye plus depuis un bon moment : la dernière fois, c'était en 1988. La chanteuse s'appelait Céline Dion, et elle représentait la Suisse.

Sans surprise, choisir une chanson anglophone semble être le meilleur choix pour convaincre l'ensemble des pays participants : 31 des 64 vainqueurs jusqu'ici chantaient en anglais (ou en anglais et tatar de Crimée, pour la gagnante ukrainienne de l'édition 2016). Notez aussi que depuis 1999, il n'est plus obligatoire de chanter dans l'une de ses langues nationales, ce qui a quelque peu démultiplié les chansons en anglais (17 victoires sur les 21 éditions organisées depuis la fin de cette règle).

On pourra regretter également que ce tableau ne comprenne pas l'islandais, l'annulation du concours de l'Eurovision 2020 ayant privé la meilleure chanson candidate de ces dernières années de sa juste victoire (en toute objectivité).