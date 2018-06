Alors que Jazz à Vienne a ouvert ses portes et va rassembler durant 15 jours les passionnés du jazz, autour des concerts de Melody Gardot, Jeff Beck, Marcus Miller ou encore Gilberto Gil, nos programmateurs ont préparé cette playlist 100% Jazz pour faire swinger vos journée.

Une playlist de quatre heures de jazz pour un été qui swingue © Getty

L'immense Didier Lockwood, qui nous a quitté cette année, disait :

Le jazz, c’est du swing, une manière d’interpréter le tempo même si c’est du binaire ; qui peut dire où ça commence et où ça s’arrête ?

Pour Jazz à Vienne, tout a commencé en 1981. Et depuis, chaque année le festival célèbre le Jazz, dans toute sa richesse, son éclectisme, ses valeurs de partage, de rencontres et d’ouverture. deux semaines de concerts, d'ateliers, de générosité dans toute la ville.

Un événement que France Inter est fière d'accompagner et d'ouvrir ainsi en beauté la route des festivals d'été. A l'antenne mais aussi dans les rues avec cette playlist de plus de 4h qui sera diffusée dans la ville.

Une playlist conçue autour de Jazz à Vienne, avec des artistes emblématiques du festival (Archie Shepp, Quincy Jones, Herbie Hancock, Chet Baker), mais aussi les grands noms de l'édition 2018 (Rokia Traoé, Gilberto Gil, Morcheeba, Gregory Porter, Melody Gardot...) et des artistes venus d’autres horizons musicaux (Sharon Jones, Ibeyi, De La Soul, Guts, Dom La Nena , The Roots...)

Une playlist à consommer le jour ou la nuit, en solo ou entre amis, sur le chemin du bureau ou dans un transat, sur le site ou Deezer & Spotify. Belle écoute !

