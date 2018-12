A l'occasion de la journée spéciale The Boss le 13 décembre, avec une interview exclusive dans "Popopop" d'Antoine de Caunes et l'écoute en avant-première de l'album "Springsteen on Broadway", notre programmateur Thierry Dupin a concoctée une playlist très rock.

Bruce Springsteen, The Boss, sur scène © Rob de Martin

Dans son titre The River, Bruce Springsteen demandait : "Est-ce qu’un rêve est un mensonge s’il ne se réalise pas ?", l’auteur compositeur et bête de scène, lui, préfère réaliser le rêve de ses fans.

Après un an de scène à Broadway, Bruce Springsteen a annoncé dans The Times qu’il reprenait la route avec un nouvel album solo pour le 14 décembre 2018. Si pour l’instant, seul le Royaume-Uni verra débarquer le Boss avec son E-street band, Thierry Dupin notre programmateur vous a concocté une play-list pour vous faire patienter un peu.

Au menu : de grands classiques, des lives et des duos de Born to run à High Hopes.

Une playlist à écouter sur notre site, Deezer et Spotify.

Bellle écoute !

